KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık’tan Leyen’e mektup

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm seçeneğinden başka seçenek olamayacağını, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e bugün gönderdikleri mektupta da bu görüşe yer verdiklerini bildirdi.

Işık, AB’yi eleştirdiği yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“AB bu tek taraflı desteği ile Yunan Askeri Cuntasının yarım kalmış görevini siyasi yollardan sonuçlandırmayı amaçlamakta olduğu esasen iki taraf arasındaki görüşmelerin dayandığı BM parametreleri ile birlikte koşul olarak AB kriterlerini öne sürmekte olması bunun açık kanıtıdır.

İki halkın hakları siyasi eşitlik temelinde ancak devlet esasında korunabileceği ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik haklarının tanınmasının insan hakları temelinde olduğu kadar uluslararası hukukun bir gereği olduğu bilinmelidir. Tarihsel ve siyasal süreçte tescil edilmiş olan Kıbrıs Türk halkının bu evrensel hakkını anımsatmakta ve muhatapları tarafından referandumda reddedilmiş “federasyon” saplantısından vazgeçmeye davet etmektedir.”

