“KKTC ilelebet yaşayacak”

Cumhurbaşkanı Tatar, “İlelebet KKTC yaşayacaktır. İki devletlilikten asla dönüş olmaması lazım” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmigeçit töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyaya seslenerek, “KKTC Devleti, bizlerin bağımsızlığının, özgürlüğünün, hürriyetinin hiç sönmeyecek bir meşalesi olarak nesilden nesile, kuşaktan kuşağa, geleceğe taşınacaktır” dedi.

Kıbrıs’ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidiyle resmi müzakerelere geçilebileceğini kaydeden Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin varlığının Kıbrıs Türk halkı için her zaman yaşamsal öneme sahip olacağını söyledi.

Federalist bir yapının Kıbrıs Türkü’nün sonunu getireceğini belirten Tatar, KKTC’nin egemen bir devlet olarak herhangi bir anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini söyledi.

“Karşı tarafın inatçı ve bencil tutumu nedeniyle hiçbir konuda iş birliğini başaramıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Ancak aklın yolu birdir, Kıbrıs’ta iki devlet vardır, gerçek budur” vurgusu yaptı.

Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta artık 60 yıldır kendi kendini yöneten Kıbrıs Türk halkının da bir devlet sahibi olduğunu, 40 yılını tamamladığı KKTC ile yoluna devam ederken, bir anlaşma olacaksa o anlaşma iki devletin iş birliğiyle olması gerektiğini var gücümüzle bütün dünyaya haykırmaya devam ediyoruz.”

“Ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti arkamızda…” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşmalarında verdiği mesajlara işaret ederek, “KKTC’nin tanınması, Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan ambargo ve izolasyonların son bulması” çağrılarının, Kıbrıs Türk halkının davasına güç verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz hiçbir zaman yılmadan, hiçbir zaman pes etmeden, yüreğimizde KKTC’ye sahip çıkarak, gelecekte bu topraklarda gelecek nesillerin, gelecek kuşakların barış, huzur ve güven içerisinde yaşayabilmeleri için bütün uğraşlarımızı insan hakları temelinde yapmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bugün Filistin’de yaşananları biz yıllar evvel bu topraklarda o acıları çeken bir halk olarak gayet iyi bilmekteyiz” diyen Tatar, bu nedenle ana vatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin varlığının Kıbrıs Türk halkı için her zaman yaşamsal öneme sahip olacağını söyledi.

Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğiyle çalışmaların yapılabileceğini sürekli olarak hatırlattığını dile getiren Tatar, Kıbrıs’ta doğal kaynakların paylaşımı, yenilenebilir enerji projeleri, kabloyla elektrik gibi konuları buna örnek olarak gösterdi. “Karşı tarafın inatçı ve bencil tutumu nedeniyle hiçbir konuda iş birliğini başaramıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Ancak aklın yolu birdir, Kıbrıs’ta iki devlet vardır, gerçek budur” vurgusu yaptı.

Pile’de yaşananlara da değinen Tatar, Kıbrıs Türk tarafının insani sebeplerden dolayı yol çalışmasına bu şekilde karşı çıkanların zihniyetinin ne olduğunu bir kez daha hep birlikte Pile’de yaşayıp, gördüklerini söyledi.

Tatar, “Çünkü bizlerin Pile’deki varlığının son bulması için, orada yapılan çeşitli sinsi bir takım entrikalarla insanlarımızın orayı bırakıp, bizim sınırlarımız içerisine gelmesine gayret gösteren bir zihniyet karşısında, maalesef BM’nin de çok taraflı bir tutumu ile karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın son aylardaki çalışmalarını da selamlayarak, teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin, turizmde, eğitimde ve tarımdaki çalışmaları ve su projesiyle gayri safi milli hasılasını artırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ilerleyen süreçte kabloyla enterkonnekte bir sisteme bağlanılması ve tüm ekonomik yapının daha güçlü ve verimli hale gelmesiyle KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir cazibe merkezi olma yönünde önemli mesafeler aldığını da söyledi.

KKTC’nin 40 yaşında olduğunu ve 20 Temmuz 2024’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünün kutlanacağını belirten Tatar, “İlelebet KKTC yaşayacaktır. İki devletlilikten asla dönüş olmaması lazım” dedi. Federalist bir yapının Kıbrıs Türkü’nün sonunu getireceğini kaydeden Tatar, KKTC’nin egemen bir devlet olarak herhangi bir anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini söyledi.

