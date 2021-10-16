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“KKTC ile yükselen iş birliğimiz bakidir”

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TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri: “KKTC ile yükselen iş birliğimiz bakidir”

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“KKTC ile yükselen iş birliğimiz bakidir”
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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurumlarıyla iş birliği içinde hayata geçirdiği yatırımlar ile KKTC’nin ekonomik ve sektörel kalkınmasını sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.
Bu vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi, kurumsal kimliğinde değişikliğe giderek yeni logosunu kamuoyuna tanıttı.
Kurumsal kimliğinin yapı taşı olan yeni logo, KEİ Ofisi’nin, “dinamik ve daimi yenilenmeden beslenen, gelecek ve gelişim odaklı kurum vizyonu” hedefini yansıtıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, öncüsü oldukları değişim süreciyle ilgili açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “KKTC ile kardeşliğimiz temelinde yükselen iş birliğimiz bakidir” sözlerine değinerek, çalışmanın amacıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Bu çalışmayla amacımız, iş birliğimizi geleceğe; çağdaş, zamanın ötesinde, gelecek nesilleri kapsayan vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda taşımak, hedeflerimizi en iyi şekilde yansıtabilen bir kurumsal kimliğe geçiş yapmaktır.” 
Yenilenen kurumsal kimliği ile birlikte dijital mecralardaki alanını da genişleten KEİ Ofisi, web sitesini de daha erişilebilir kılmak amacıyla değişim sürecine dahil etti.
 
 
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