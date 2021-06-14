KKTC ile Türkiye arasında mutfak harcamasında uçurum fark

KKTC ile Türkiye arasında mutfak harcamasında kullanılan 100 ürünün fiyat karşılaştırmasında sadece 12 ürünün fiyatı KKTC’de daha ucuz oldu

Ürün KKTC fiyatı TC fiyatı Fark(%) Fark(TL)

Ürün KKTC fiyatı TC fiyatı Fark(%) Fark(TL)

KKTC ile Türkiye arasında bir mutfak harcamasında kullanılan 100 ürün üzerinden yaptığımız fiyat araştırmasında çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.Ekonomist Devrim Barçın’ın verilerine göre 100 ürünün fiyat karşılaştırmasında sadece 12 ürünün fiyatının KKTC’de Türkiye’ye göre daha ucuz olduğu ortaya çıkarken, geriye kalan 88 ürünün fiyatının Türkiye’de daha ucuz olduğu görülmekte.Ülkemizde ve Türkiye’de mutfakta kullanmak için market, manav tarzı yerlerde satılan ürünleri aylık fiyat ortalaması üzerinden yaptığımız karşılaştırmada KKTC’de Türkiye’ye göre en ucuz ürünün Limon olduğu ortaya çıktı.Limon ülkemizde kilosu 3,18 TL ortalama fiyatla satılırken, Türkiye’de %124,7 fiyat farkıyla 7,15 TL’den satılıyor.Limondan sonra Türkiye’ye göre daha ucuz olan ürün ise salatalık oldu. Salatalık ülkemizde ortalama kilosu 2.26 TL’den satılırken Türkiye’de % 78.19 farkla 4.03 TL’den satılıyor.Ülkemizde Türkiye’ye göre daha ucuz olan 12 ürünün Türkiye’yle fiyat farkının ise % 0,15 ile % 124,72 aralığında olduğu dikkatleri çekiyor.Öte yandan 100 ürün içinde 88 ürünün fiyatının daha pahalı olduğu görülürken bu ürünler içinde en yüksek fiyat farkı olan ürün küp şeker olduğu görülmekte. Küp şeker kilo olarak KKTC’de 24,65 TL olarak satılırken, % 74,5 fiyat farkıyla Türkiye’de 6.29 TL’den satılıyor.Küp şekeri ise tablet çikolata takip ediyor. Tablet çikolata (kg) ülkemizde 159,14 TL ortalama fiyatla satılırken, Türkiye’de ise % 60.97 fiyat farkıyla 62,12 TL’den satılıyor.Mutfakların önemli ürünlerinden yoğurt ülkemizde (kg) 16.47 TL’den satılırken Türkiye’de % 53,28 fiyat farkıyla 7,69 TL’den satılıyor.Bir başka önemli ürün olan salam ülkemizde kilosu 106 TL’den satılırken, Türkiye’de %59’luk fiyat farkıyla 43 TL’den satılıyor.KKTC’ye göre Türkiye’de daha ucuz olan ürünlerdeki fiyat farkı oranın aralığı ise %1.5 ile 74.5 aralığında olduğu gözlemlenirken, ağırlıklı olarak fiyat farkının % 40 ile 60 arasında olduğu görülmekte.Küp Şeker(kg) 24.65 6.29 74,5 18.37Çikolata(Tablet) 159.14 62.12 60.97 97.02Salam (kg) 106 43.06 59 62.94Yufka (kg) 24.61 10.58 57 14.03Kraker (kg) 36 14.80 58.9 21.20Yoğurt (kg) 16.47 7.69 53.28 8.78Mantar(kg) 37.94 18.06 52.41 19.89Sarı leblelebi(kg) 51.38 24.51 52.28 26.86Sosis(kg) 100.07 49.50 50.57 50.53Fındık içi(kg) 147.80 89.33 39.55 58.46Limon (kg) 3.18 7.15 124.7 3.97Salatalık(kg) 2.26 4.03 78.19 1.77Su(lt) 0.56 0.99 77.48 0.43Kabak(kg) 4.23 5.08 19.94 0.84Muz(kg) 12.89 15.31 18.74 2.42