“KKTC için tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Ankara’da Başbakan Sucuoğlu ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “KKTC’nin çok daha güçlü bir hale gelmesi için Türkiye olarak bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız” dedi



Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temasları kapsamında, üniversiteden sınıf arkadaşı da olan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, TC ve KKTC arasında sağlık alanında iş birliği ve pandemi süreciyle ortak mücadele kapsamında, yeni dönemde yapılması planlanan projeler gündeme geldi.

Görüşmede, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı yeni hastanenin temelinin 2022 yılı içinde atılması da kararlaştırıldı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok daha güçlü bir hale gelmesi için Türkiye olarak bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. İnşallah her zaman ve her şart altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mize destek olmayı sürdürme kararlılığı içerisindeyiz. Bu bizim için bir milli ödevdir." dedi.

Türkiye olarak, KKTC ile bağları artırarak sonuna kadar gideceklerini söyleyen Kurtulmuş, şu görüşleri paylaştı:

"Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a milli bir vazife olarak arka çıkmasını, Kuzey Kıbrıs'ın yanında olmasını hazmedemeyenlere de şunu hatırlatmak isteriz. Hangi uluslararası platformda, hangi tezi gündeme getirirseniz getirin hakkaniyetli olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin varlığının, egemenliğinin eşit bir şekilde kabul edilmesidir. Bundan dolayı bazı ülkelerin, özellikle bazı çevrelerden aldığı desteklerle bu gerçeği yok saymaya çalışmaları, hatta sadece Kuzey Kıbrıs değil, zaman zaman Türkiye'yi de hedef alan ağır sözler söylemeleri kabul edilebilir bir şey değildir. Bir kere komşuluk, müttefiklik ilişkilerine sığmaz ve ortak meseleleri çözebilme irademizi de oldukça zedeleyici, talihsiz açıklamalar olur."



