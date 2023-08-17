“KKTC için dev bir adım”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “Prof. DUX, yapay zeka alanında dünya için önemli bir adım fakat KKTC’miz için dev bir adım niteliğindedir” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nde ders verecek olan Aİ. Prof DUX’ın tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu “Yakın Doğu Ailesi, dinamik ve güçlü bir şekilde birçok konuyu yakından takip ederek ilgilenmeye devam ediyor. Takip ettikleri her konuda ise başarılı sonuçlar elde ediyor” ifadelerini kullandı.

“Bizler de bu büyük başarının heyecanını yakından paylaşıyoruz” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Ai. Prof. DUX, yapay zeka alanında dünya için önemli bir adım fakat KKTC’miz için dev bir adım niteliğindedir” dedi. Çavuşoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmalarla, ülkemiz bu teknoloji birçok ülkeden önce etkin bir şekilde kullanmaya başlayacak. Bizler de Eğitim Bakanlığı’ndaki okullarda bu teknolojiyle öğrencilerimize fayda sağlayacak olmanın düşüncesiyle heyecan duyuyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, YDÜ’nün yapmış olduğu bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları ile KKTC’yi daha ileri bir noktaya taşıdığının altını çizdi.

