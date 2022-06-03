“KKTC iç hatlara alınacak, biletler ucuzlayacak”

KKTC’nin Türkiye’de “iç hatlar muamelesi görmesi” konusu Ankara’da yeniden gündeme geldi. Turizm Bakanı Ataoğlu, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın bu konuda talimat verdiğini ve uygulamanın hayata geçmesiyle biletlerin 300 ile 500 TL arasında ucuzlayacağını bildirdi

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT'de uçuşlar ve biletler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.Ataoğlu, Ankara ziyaretlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bu konuyu da görüştüklerini kaydederek Fuat Oktay'ın uçak bilet fiyatlarının ucuzlaması yönünde çalışma yapılacağını belirtti.Ataoğlu uygulamanın hayata geçmesiyle bilet fiyatlarının 300 ile 500 TL arasında ucuzlamasının mümkün olabileceğini vurguladı.Ataoğlu, “Uçak bilet fiyatlarının ucuzlaması adına” Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakan Yardımcısına “KKTC’nin iç hatlara alınması” yönünde çalışma başlatılması isteğini aktardığını söyledi.Ataoğlu, sefer sayılarının arttırılması halinde uçak bilet fiyatlarının düşebileceğini gözlemlediklerini, bu kapsamda Türkiye’de uçuş olmayan bölgelere sefer başlatılması konusunu da Ankara’da gündeme getirdiklerini söyledi.Çalışmaların, “Türkiye’deki vatandaşları KKTC’ye nasıl getirebiliriz” yönünde olduğunu aktaran Ataoğlu, “Uçak bilet fiyatlarına baktığınızda 4-5 kişilik bir ailenin Kuzey Kıbrıs’a gelmesi 15-20 bin TL’ye mal oluyor. Amaç TC’deki vatandaşa bilet fiyatlarının cazip hale gelmesi. Talebimiz, ilave seferleriydi, bunun çalışmaları başlatılmış durumda” dedi.KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nde iç hatlar muamelesi görmesi konusuna tekrardan değinen Ataoğlu, “bugün İstanbul’dan Adana’ya ya da Ankara’dan Adana’ya uçuşlarda kişi başı alınan rakam 3 – 5 Euro. Ama aynı havaalanından KKTC’ye uçtuğunuzda rakamlar 19 – 20 Euro’dan başlıyor” ifadelerini kullandı.Ataoğlu, sefer sayısının arttırılması ve hem devlet hem de Havaalanını işleten Taşyapı firmasının “bazı feragatlerde bulunması” halinde, bilet fiyatlarının 300 ila 500 TL arasında ucuzlamasını beklediklerini de sözlerine ekledi.