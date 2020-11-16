KKTC her geçen gün daha da güçleniyor

Erdoğan ve Tatar birlikte Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önündeki törene katıldı. Tatar “Devletimiz her geçen gün daha da güçlenerek yoluna devam ediyor” derken, Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının umutla baktığını vurguladı

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Atatürk Anıtı Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.Tören, çelenklerin anıta sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından anıt özel defterinin imzalanması ile tamamlandı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıt özel defterine şunları yazdı:"Aziz Atatürk,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. Kuruluş yıldönümünde huzurunuzdayız.Atatürk ilkelerine bağlı olan ve kurucusu olduğun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesinden feyz alan Kıbrıs Türk halkı kendi kaderini belirleme hakkını kullanarak kurduğu devleti her geçen gün daha da güçlenerek yoluna devam ediyor.Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığına özgürlüğüne toprağına ve bayrağına çok önem veren bir halktır, bu değerler uğruna çetin mücadeleler vermiştir. Bizler halkımızdan aldığımız onay doğrultusunda kendi devletimize toprağımıza egemenliğimize Türkiye'mizin garantörlüğüne sahip çıkacağız. Her zaman olduğu gibi Türkiye ile yakın işbirliği ve dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürerek devletimizi daha da güçlendirmek ve daha müreffeh seviyeye getirme gayreti içinde olacağız.Ortak gönül bağımız kader birliğimiz geleceğimizi daha da güçlendiriyor. Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz.Kıbrıs Türk'ünün bu adada eşit hak sahibi olduğunun ve eşit egemen özgürlüğünün ifadesi olan kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin de desteği ile daha güzel daha aydınlık günlere ilerleyecektir.Bu duygu ve düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, anıt özel defterine şunları yazdı:"Aziz AtatürkKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıldönümünde kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere huzurunuzdayız.Kardeşlerimizin ve bağımsızlığımızın timsali olan ay yıldızlı bayrağımız Mücahit'lerin ve mehmetçiklerin uğruna canlarını feda ettiği bu topraklarda hamdolsun bugün yan yana gururla dalgalanıyor.Kıbrıs Türk halkı Anavatan Türkiye'nin ve Türk milletinin de güçlü destekleriyle artık çok daha güvenle ve umutla bakıyor.Şehitlerimizin emaneti olan milli davamız Kıbrıs'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören yapıldıVatandaşlar, Atatürk Anıtı çevresinde ellerinde bayraklarla toplandı