KKTC Güzelinden duyarlı davranış





2018 KKTC Güzelimiz Elif Sude Züğürt geçtiğimiz günlerde trafikte aracı ile seyir halinde iken “Sevimli Dostlarımız” diye tanımladığımız küçük bir sokak köpeğinin hızlıca aracının altına doğru koşması neticesinde yaşanan talihsiz kaza sonrasında yaralan küçük köpeğe Limasol Sigorta aracılığıyla gerekli tedaviyi yaptırarak takdir topladı.

2018 KKTC Güzelimiz Elif Sude Züğürt duyarlı bir davranış sergileyerek hemen yaralı köpeği veterinere götürüp, gerekli tedavileri yaptırarak bakımını üstlenirken, tedavi masraflarını karşılayan Limasol Sigorta’ya teşekkür etti.

Züğürt, herkesin bu gibi elde olmayan sebeplerden dolayı meydana gelen kazalarda “Sevimli Dostlarımıza” karşı duyarlı davranıp, gereğini yapmasını temenni etti.

