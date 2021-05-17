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KKTC, Gazze olmayacak

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sabah gazetesine önemli açıklamalar yaptı

KKTC, Gazze olmayacak
  Tatar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü telefonla görüştüğü TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bizzat adaya davet etti ve bütün dünyaya en güzel mesajın burada verilecek fotoğraf ve sözlerle olacağına olan inancını ifade etti. Erdoğan'ın 20 Temmuz törenlerinde KKTC'ye gelmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Tatar, adadaki Türk askerlerinin çekilmesine yönelik AB ve Yunanistan ile Rum tarafının taleplerine son derece sert bir cevap verdi: "Tüm dünya şunu bilsin ki Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılmayacak, Türk askeri adadan çekilmeyecektir. Türk askerinin giderse ertesi gün çatışma başlar; Gazze'den daha beter durumlar yaşanır. Türkiye ve Türk askeri bizim güvencemizdir. Sayın Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyoruz. KKTC, Gazze olmayacaktır.
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