KKTC Forbes’te

Dünyaca ünlü Forbes dergisi, KKTC’yi dünyanın en çekici 5 deniz kenarı bölgesi arasında gösterdi



Dünya çapında milyonlarca okuru bulunan ünlü Forbes dergisinin, web sayfasında KKTC’yi 2021’in emlak yatırımı yapılabilecek dünyanın en çekici 5 deniz kıyısı bölgesi (Kuzey Kıbrıs, Kolombiya, Brezilya, Meksika, Belize) arasında gösterdiği bildirildi.

Fileleftheros, Kathleen Peddicord tarafından kaleme alınan yazıda, KKTC için Kuzey Kıbrıs ifadesi kullanılırken, Güney Kıbrıs, Rum tarafı ve Kıbrıs’taki durumla ilgili siyasi söylemlerinden hiç söz edilmediğine dikkat çekti.

Bu konuyu Rum Dışişleri Bakanlığı’na sorduğunu belirten gazete “geçmişte benzer durumlarda yapıldığı gibi bunda da gerekli girişimlerde bulunulmakta olduğu” cevabını aldığını yazdı.



