KKTC Fenerbahçeliler Derneği Mehmet Dursun ‘un yanında

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Lenfoma hastalığı ile mücadele eden Mehmet Dursun’un kampanyasına 10.000 tl ile destek vererek, tüm üyelerini ve duyarlı vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.
Dernek yönetimi Mehmet Dursun’un yanında olduklarını ve en kısa zamanda sağlığına kavuşması için duacı olduklarını açıkladı.
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