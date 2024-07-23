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KKTC Fenerbahçeliler Derneği Mehmet Dursun ‘un yanında

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği Mehmet Dursun ‘un yanında
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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Lenfoma hastalığı ile mücadele eden Mehmet Dursun’un kampanyasına 10.000 tl ile destek vererek, tüm üyelerini ve duyarlı vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Dernek yönetimi Mehmet Dursun’un yanında olduklarını ve en kısa zamanda sağlığına kavuşması için duacı olduklarını açıkladı.
 
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