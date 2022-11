“KKTC er veya geç mutlaka tanınacak”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC’nin er veya geç mutlaka tanınacağının altını çizdi ve “Kıbrıs Türk halkı müreffeh yarınlara kavuşacaktır. İçiniz rahat olsun” dedi



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, BM üyesi ülkelerin KKTC’yi artık tanıması gerektiğini kaydederek, KKTC’nin tanınmasının, Kıbrıs meselesindeki kördüğümü çözeceğini belirtti.

KKTC’nin er veya geç mutlaka tanınacağının altını çizen Şentop, “Kıbrıs Türk halkı müreffeh yarınlara kavuşacaktır. İçiniz rahat olsun. Anavatan Türkiye, her daim yanınızda duracaktır. Bu kutsal yolu alnı ak, başı dik bir şekilde sabırla ve inançla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende konuşan Şentop, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen KKTC’de bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

Başta TC Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere anavatandaki 85 milyonun ve TBMM üyelerinin selam ve sevgilerini getirdiğini ifade eden Şentop, “Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun” dedi.

“Şükürler olsun ki sancak hiçbir zaman yere düşmemiş, ezan sesi hiçbir zaman dinmemiştir” vurgusu yapan Şentop, “Tam 39 yıl önce bugün ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının çatısı altında huzurla yaşayacağı egemenlik sembolü olarak dünya sahnesindeki yerini almıştır” diye konuştu.

“Onlarca sonuçsuz süreç denendikten sonra hala çıkmaz sokaklarda sonuçsuz olduğu baştan belli süreçlerde zaman harcamak akıl karı değildir” diyen Şentop, “Gelinen noktada Kıbrıs Türk halkının 1960 yılında teyit edilen müktesep egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul ve tescil edilmesi bir temel esas olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ancak bundan sonra iki devletin, kendi aralarındaki iş birliğini müzakere etmesinin mümkün olacağını ifade eden Mustafa Şentop, “Bu yönde bir çözüm sadece Ada’da değil, Doğu Akdeniz bölgesindeki iş birliğine de katkı sağlayacağı açıktır” dedi.

Kıbrıs Türkü’ne verdiği sözleri tutmayan, Annan Planı’nda olduğu gibi süreçte olumlu tutum ortaya koyan KKTC’yi değil de plana karşı çıkan Rumları mükafatlandıran, çözümsüzlüğü ve haksızlıkları cesaretlendiren uluslararası kuruluşların ve Rumların insafına bırakmayacaklarını vurgulayan Şentop, “Elbette her şeyin çaresi var. Yürüyeceğimiz başka yollar var. Yeni bir paradigma ile yola devam ediyoruz” dedi.

KKTC’nin 4 gün önce Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinin bu çabaların somut bir ilk adımı olduğunu kaydeden Şentop, “Bu karar, bu başarı KKTC için olduğu kadar Türk dünyamız için de bir milattır. KKTC böylelikle ilk kez anayasal adıyla uluslararası bir teşkilatta bu statüyü elde etmiştir” vurgusu yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın da geçmişiyle ve geleceğiyle kendi parçası olan, ailesinin bir ferdine kucak açtığını dile getiren Şentop, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda kazandığı gözlemcilik statüsünün hayırlı bir başlangıç olmasını temenni etti.

KKTC’nin er veya geç mutlaka tanınacağının altını çizen Şentop, “Kıbrıs Türk halkı müreffeh yarınlara kavuşacaktır. İçiniz rahat olsun. Anavatan Türkiye, her daim yanınızda duracaktır. Bu kutsal yolu alnı ak, başı dik bir şekilde sabırla ve inançla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye yüzyılının eşiğinde, KKTC’nin kalkınması, kendine yetebilen, küresel şartlara uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik düzene sahip olabilmesi hedefine artık her zamankinden daha bağlı olmak zorunda olduklarını kaydeden Şentop, bu anlayışla ihtiyaç duyulan her alanda yatırımları ve projeleri KKTC hükümetiyle eşgüdüm halinde yapmaya ve yürütmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Bugün başta turizm ve yükseköğretim sektörleri olmak üzere birçok alanda KKTC’nin ulaştığı düzeyle gurur duyduklarını ifade eden Şentop, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın geçen hafta Lefkoşa’da birçok sektöre yayılan çok önemli projelerin açılışını, tanıtımını yaptığını hatırlattı.

Şentop, KKTC’yi kalkındıracak, Kıbrıs Türkü’nün hayat standartlarını yükseltecek büyük çaplı altyapı projelerinin hayata geçirilmesine ve ekonomik kalkınma programlarının uygulanmasına devam edeceklerini söyledi. Şentop, KKTC’nin egemenliğinin sembolü, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarını da hızlı bir şekilde tamamlayarak, Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunacaklarını dile getirdi.