KKTC Engelliler Dayanışma Derneği dayanışma piyangosu çekildi

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’nin düzenlemiş olduğu 26 Nisan 2021 tarihli dayanışma piyangosunun çekilişi noter Ahmet Çakıcı huzurunda çekildi.
Çekilişi sonucunda hediye isabet eden numaralar aşağıdaki gibidir:
HEDİYENİN ADI KAZANAN NO:
1 ADET ÇEYREK ALTIN 12728
1 ADET TABLET BİLGİSAYAR 16420
1 ADET ÇAMAŞIR MAKİNESİ 16156
1 ADET ÜTÜ 19359
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