banner583
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
8 0
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
28 0
 
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
43 0
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
40 0
Barış mesajları verilecek
Barış mesajları verilecek
47 0
Göçmenköy Akademide, Çocuk Bayramı kutlandı
Göçmenköy Akademide, Çocuk Bayramı kutlandı
17 0
Adem Kaner ve Vedat Kaner anısına Kalkanlı’da anı ormanı oluşturuldu
Adem Kaner ve Vedat Kaner anısına Kalkanlı’da anı ormanı oluşturuldu
122 0
banner529
banner570

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği dayanışma piyangosu çekildi

banner476

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği dayanışma piyangosu çekildi
KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’nin düzenlemiş olduğu 26 Nisan 2021 tarihli dayanışma piyangosunun çekilişi noter Ahmet Çakıcı huzurunda çekildi.
Çekilişi sonucunda hediye isabet eden numaralar aşağıdaki gibidir:
HEDİYENİN ADI                             KAZANAN NO:
1 ADET ÇEYREK ALTIN                 12728
1 ADET TABLET BİLGİSAYAR        16420
1 ADET ÇAMAŞIR MAKİNESİ         16156
1 ADET ÜTÜ                                    19359
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.