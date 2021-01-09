KKTC ekonomisine ‘topal ördek’ benzetmesi

Ekonomi, Maliye ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, KKTC ekonomisinin 3 yılda topal ördek misali bir modelde ilerlediğini söyledi

umhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, KKTC 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Komitenin dünkü ilk toplantısı Ekonomi, Maliye ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun’un açılış konuşmasıyla başladı.

Bütçenin halkın refah düzeyini artırmayı amaçladığını dile getiren Atun, geride bırakılan 2020 yılına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu.

2018-2019-2020 döneminde gerekli adımların atılmaması nedeniyle ağır zafiyetler oluştuğunu anlatan Atun, KKTC ekonomisinin bu 3 yılda topal ördek misali bir modelde ilerlediğini söyledi.

2021 yılı bütçesinin 10 milyar 140 milyon TL büyüklükle sunulduğunu kaydeden Atun bütçe detaylarını verdi ve bütçe açığına işaret etti.

Bütçenin geçen yıldan bu yıla yüzde 14’lük büyümeyle hazırlandığını belirten Sunat Atun, gelirlerdeki daralmaya işaret etti.



