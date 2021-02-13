“KKTC, Dubai yapılabilir”





Otelciler Birliği ile Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri, Merit Crytal Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Dubai ile KKTC’yi kıyasladı.

Rakamlarla istatistik veren deneyimli turizmci Ercan Turhan, KKTC’nin daha avantajlı konumda olduğuna dikkat çekti.

Turhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son KKTC’yi kısa sürede Dubai veya Hong Kong yapabileceğini söyledi. Ercan Turhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Dün gece uykum kaçınca bir hayal kurdum, kendi kendime dedim ki keşke KKTC de Dubai gibi gelişmiş bir ülke olabilse...

Bunun üzerine kısa bir araştırma yaptım; yüz ölçümü 4114 km kare olan Dubaiye karşın KKTC nin yüz ölçümü 3354 km kare çok dramatik bir fark yok. Nüfusu 2.700.000 cıvarında olan Dubai nüfuna karsın KKTC nın nufusu yaklasık 450.000 .Sonra Dubai'nin demografik yapısına bir göz attım; %53 Hintli,%17 Yerel halk,%13 Pakıstanlı,%8Bangladeslı,%2.5 Flıpınlı, %1.5 Srılankalı,%6 Dıger ulke vatandasları yanı toplam nufusun sadece %17 yerel halk olmasına karsın kımse durumdan sıkayetcı degıl ve yerel halk gayet zengın ve müreffef bir sekılde yasam suruyor.

Dünya hava yolu kargo tasımacılıgını ınceledım 2017 verılerıne gore 100 trilyon usd lık bir hacıme sahıp oldugunu Dubaının de bundan hatırı sayılır bır pay aldıgını gordum.Sonra dedımkı lokasyon olarak KKTC Dubaıden daha avntajlı degılmı ve sorumun cevabı evet cıktı.Avrupanın buyuk merkezlerı ıle Dubaı ve KKTC mesafesını ınceledım neredeyse ucus suresı olarak KKTC yarı yarıya daha yakın Pekı bu sızce rekabet acısından, malıyetlerın dusurulmesı acısından buyuk bır avataj degıl mı?Tabıkı buyuk bır avantaj.

Sonra Dubainin yatırımcılar için neden tercih edildiğine bir göz attım, Jeo Stratejik konumunun,ikliminin,işlek deniz limanlarının,Tema parklarının,plajlarının,gayri menkul gelirlerinin,ısletmelerden ''0'' vergi alındığının,alt yapısının ve özellikle iç ulaşım alt yapısının gelişmişliğinin yatırımcılar için bir çekim gücü yarattığını gördüm. Sonra birden aklıma yıllar önce Merhum Türkiye Cumhur Başkanı Turgut Özal'ın KKTC yi serbest bölge haline getirerek Türkiyenin Hong Kong 'u yapma fikri geldi.O zaman kabul görmemişti. Sonra dedimki Türkiyenin Cumhur Başkanı Sn Recep Tayyip Erdoğan son derece güçlü ve dirayetli bir lider isterse KKTC yi kısa sürede bir Dubai bir Hong Kong yapabılır. Sonra kendıme neden olmasın dedim ve güzel bir hayal eşliğinde uykuya daldım. Ne dersiniz gerçekleşmeyecek bir hayalmi??...