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“KKTC, Doğu Akdeniz'de marka oldu”

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“KKTC, Doğu Akdeniz'de marka oldu”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de temaslarda bulunan TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyeti kabul etti.
KKTC'nin ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik ve sosyal yaşamının bir üst noktaya taşınması adına Türkiye'nin gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirten Ersoy, 2023 yılında başlatılacak Kıbrıs kampanyasının hem hava trafiği, hem turizm, hem de tanıtım anlamında Türkiye için birincil öncelikte olacağını aktardı.
Ersoy, ulusal ve uluslararası platformda KKTC kültürünün tanıtılması için yapılacak çalışmaların hızlandırılacağını da sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kültür ve turizmde Türkiye'nin kendi imkânlarını, zamanını ve kaynağını KKTC için ayırmasının önemini vurguladı. Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de marka bir destinasyon olduğunu ifade etti.
Yeni Havalimanı'nın da devreye girmesiyle turizmin KKTC adına daha da gelişeceğini kaydeden Tatar, bu yıl Türkiye'den gelecek öğrenci sayısında artış olmasını hem moral, hem ilham kaynağı olarak değerlendirdiklerini belirtti.
 
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