Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, KKTC’nin, tarihinde olmadığı kadar kötü durumda olduğuna işaret etti ve şu an KKTC'den gitmek için bavulu hazır binlerce genç olduğunu belirtti. Tatar’a da seslenen Gürcafer “Liderlik yapmak zorundasın. Liderlik o makamda oturmak değildir” dedi







Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer esti gürledi:

Gündem Kıbrıs web tv’de konuşan Gürcafer, en başta Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümeti kurulduğunda başarılar dilediklerini ancak yaşananların bu hükümetin yürümeyeceğini zaten gösterdiğini söyledi.

“Umarız toplumsal mutabakat hükümeti konuşulmayı başlanır ve olabildiğince özgür bir hükümet oluşur. Asalak insanı hiç kimse sevmez, asalak bir insanı babası bile sevmez… Ben ne bir başkasının beni asalak olarak görmesini ne de asalak gibi yaşamak isterim. Ben kendi ayakları üzerinde duran bir birey olmak, toplum olmak, ülke olmak ve toplumsal varlığımı kültürümle geleneklerimle yaşatmak isterim” dedi.

KKTC’nin tarihinde olmadığı kadar kötü durumda olduğuna işaret eden Gürcafer, ne bürokrasimizin ne demokrasimizin, ne kabinelerin, ne de iktidarların itibarı kaldığını vurguladı ve “Şu an KKTC'den gitmek için bavulu hazır binlerce gencimiz var. Bir an önce silkelenip kendimize gelmemiz lazım” dedi. Gürcafer, Cumhurbaşkanı Tatar’a da seslenerek, “Sen lidersin, liderlik yapmak zorundasın. Liderlik o makamda oturmak değildir. Bu toplum bunu bekliyor ve bu beklenti içerisinde olan toplum yaşananları hak etmiyor. Biz neyi eleştireceğimizi neye bakacağımızı artık şaşırdık. Dumura uğradık… Sersem olduk” ifadelerini kullandı.

GELDİĞİMİZ NOKTANIN ADI: ÇÖKÜŞ…

Gürcafer, artık kalkınma planımızı çizmemiz gerektiğine de vurgu yaptı ve “Belediyeler reformu Türkiye istedi diye gündeme getirilmedi. Bizim yapmamız gerek kendi ayaklarımız üzerinde duran bir ülke olmayı sağlamak. Türkiye ile protokol imzalandığında sanki bu ülkenin ekonomisi uçacak gibi bir algı var ama öyle bir şey yok. Bizim ihtiyacımız olan düzgün insanların bu ülkenin başına geçmesi ve birlik beraberlik sağlanması. Bizim liyakat ile yetişmiş bir çatımız, bürokratlarımız vardı fakat çöküşe doğru ilerledik… Geldiğimiz nokta daha da dibe batma şansımız yok” dedi.

Gürcafer, iktidarların ekonomik politikalarla ilgili doğru düzgün bir yol haritasını çizemediği için ülkede tam anlamıyla bir istikrarın olmadığını söyleyen Gürcafer sözlerine şöyle devam etti: "Sucuoğlu’nun kurultay sürecinden itibaren iktidar olmaması için başından beri çaba sarf edildi. Başbakan Sucuoğlu'nun kabineyi oluşturma aşamasında özgür olmadığını sağır sultan bile duydu. Neredeyse Türkiye karar ver bize empoze et gibi bir yaklaşımın sergileniyor ver ülkenin ihtiyacı olan şeyler bunlar değil… Başbakan Sucuoğlu'nun daha önceki Başbakanlardan eksiği yok fazlası var… Yine de ben inanmak istiyorum, umudumu kaybetmek istemiyorum. Biz sivil toplum önderleriyiz… Halk bizi dinliyor ve bizim ne yapacağımıza bakıyor. Biz umudumuzu kaybedersek toplum da olumsuzluğa sürüklenir… Ancak yasama yürütme olmadan bir türlü halk silkelenemiyor ve kendine gelemiyor. Yalnızca iktidarın değil muhalefet içinde bu geçerlidir. Herkesin bu çabayı göstermesi gerekir. Bu hükümetin artık toplumsal mutabakat hükümetine dönüşmesi lazım. Çok zaman kaybettik… Ekonomide erken tanı çok önemlidir… Biz KKTC’ye erken tanı koyamadığımız için kurtarılamayacak noktaya getirdik…”