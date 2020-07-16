KKTC'de vaka ölüm hızı yüzde 3.7

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı KKTC Salgın Raporu’na göre KKTC’deki vakaların yüzde 57'si kadın, yüzde 43'ü erkek oldu. Vaka ölüm hızı yüzde 3.7 olarak belirlendi

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ve önceki gün Cumhurbaşkanlığı’na sunulan KKTC Salgın Raporu’na Haber Kıbrıs ulaştı.

Salgın Raporu’na göre KKTC’de 10 Mart 2020 ile 16 Nisan 2020 tarihleri arasında toplam 108 COVİD-19 vakası teşhis aldı.

Vakaların 62’si (% 57) kadın, 46’sı (% 43) erkek olduğu ifade edilen raporda 87 vaka (tüm vakaların % 81’i) temaslı takibi sonucunda teşhis aldığı kaydedildi. 108 vakanın 89’unda (% 82) hastalık hafif/orta şiddette seyrettiği kaydedilen raporda vakaların ortalama yaşı ± standart sapması 51 ± 21 olup 3 hasta (% 2.7) sağlık çalışanı olduğu ifade edildi.

Vakaların 48’inde yurtdışı seyahat öyküsü olduğu belirtilen raporda asemptomatik vaka sayısı 45 (% 42) olup semptomatik vakalarda en sık görülen semptomlar ateş, öksürük ve halsizlik oldu.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısının 6 (2 kadın, 4 erkek) olduğu ve beşinde yandaş hastalık saptandığı kaydedildi.

Tedavi verilen toplam hasta sayısı 103 olurken, herhangi bir tedavi verilmeyen hasta sayısı 5 oldu.

İyileşen hasta sayısı 104 olarak ifade edilen raporda, ölen hasta sayısı 4 oldu. BU rakamlara göre vaka ölüm hızı yüzde 3.7 olarak belirlendi. 1 Mart 2020 – 30 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan toplam test sayısı 31 bin 346 oldu.

KARANTİNA SÜRECİ

Raporda korona virüsün adaya gelişi itibarı ile uygulanan bir çok önlem de yer aldı. Raporda karantina sürecine de ciddi bir yer ayrıldı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

İlk Covid-19 vakası, 10 Mart 2020 tarihinde bir turist kafilesi ile Almanya’dan gelen bir kişide tespit edildi. Hasta 8 Mart 2020 akşam saatlerinde ülkeye hava yolu ile giriş yapmıştı, o esnada yakınması olmayan hastanın ertesi gün 9 Mart 2020 tarihinde diğer turistler ile birlikte otobüs turundan sonra ateş yakınması oldu. Hastanın uçakta ve ertesi gün otobüste birlikte yolculuk ettiği kişilerin (yakın temaslılarının) kaldığı üç otel birden karantinaya alındı.

Hastanın otel, uçak ve otobüsteki yakın temaslılarına ve ateşi çıkan diğer temaslı turistlere de PCR testleri yapıldı ve onlardan da 31 kişinin PCR testleri pozitif çıktı. Karantina otellerinde saptanan bu 32 hastanın 6’sı semptomatik olduğundan hastanede izlendi. Karantina süresi dolan turistlerin ülkelerine dönmelerinin ardından sağlık personeli ve otel çalışanlarına yapılan muayenelerde klinik bulguya rastlanmadı, PCR testleri negatif geldi.

İlk olarak hastalığın başladığı ve temaslılarının kaldığı otellerin karantinaya alınması ile başlayan karantina süreci ,daha sonra yurtdışından gelen kişilerin ev karantinası ile devam etti (14/3/2020). 14-16 Mart 2020 tarihleri arasında yurt dışından gelen 3084 kişi ev karantinasına alındı. Ancak ev karantinasına uyumun düşük olduğu görülerek bundan vazgeçildi ve yurt dışından gelen vatandaşlar 16/03/2020 tarihinden itibaren önceden belirlenmiş merkezlerde, karantinaya alındı. Ayrıca Covid-19 teşhisi alan hastaların yakın temaslıları da karantinaya alındı. 17.03.2020 den itibaren KKTC vatandaşları dışındakilerin ülkeye girişleri tamamen durdurulması sonrasında 5 Hazirana kadar toplam 2052 kişi daha 14 günlük otel karantinasında kaldı. 07.06.2020 tarihi itibarı ile karantinası devam eden kişi sayısı 288 idi. 7/6/2020 ye kadar karantinaya alınan toplam kişi sayısı 5424 oldu.

Yurtdışından gelen ve otel karantinasında kalan kişilere , karantina süresince semptomları olması durumunda PCR testi yapıldı. Karantina bitiminde ise, tüm karantinada kalanlara antikor testi yapıldı; ayrıca otel çalışanlarına da karantina bitiminde hızlı antikor testi yapıldı. Hızlı antikor testi pozitif çıkan kişilere de PCR testi yapıldı.”

TEMASLI TAKİBİ

Raporda temaslı takibi ile ilgili bilgiler de yer aldı. Detaylı şekilde anlatılan bilgiler şöyle: “Salgın süresince, Covid-19 tanısı alan her hastanın son 14 gün içinde temaslı olduğu kişilerin listesi oluşturuldu. Bu temaslılar arasından yakın temaslı tanımına uyan kişiler belirlenerek 14 gün süre ile karantina otellerine alınıp izole edildi. Karantina otellerindeki yakın temaslılara son temas tarihlerinin 7. ve 14. günlerinde iki kez PCR testi yapıldı.

Ondördüncü gün testi negatif çıkanlar evlerine gönderilirken bir hafta daha evde kendilerini izole etmeleri istendi. Evdeki bir haftalık süreçte semptom gelişecek olursa çağrı merkezini aramaları istendi. Yakın temaslıların semptomatik olanlarına ise 7. veya 14. günü beklenmeden semptom geliştiği zaman PCR testi yapıldı.

Yakın temaslı dışındaki diğer temaslılardan ise herhangi bir semptom olması durumunda Sağlık Bakanlığı İhbar hatlarını aramaları istendi. Ayrıca telefonla aranıp durumları takip edildi.

İlk olgunun çıkışından itibaren her hasta için temaslı ve kaynak takipleri yapıldı ve temaslı takibi sonucunda toplam 87 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Bu sayı Covid-19 teşhisi alan toplam hasta sayısının %81’ini oluşturmaktadır. Temaslı takibi boyunca 108 vakanın toplam 1942 temaslısına ulaşılıp, araştırmalar sonucunda bunların 866’sı yakın temaslı olarak otellerde takip altına alındı. Vakalarda, vaka başına düşen yakın temaslı sayısı ortalama 8 olup toplam temaslı sayısı ise ortalama 18 olarak bulundu. Vakalar için saptanan yakın temaslı sayısı 0’dan (hala hazırda izole olmuş hastalar), 71’e varan geniş bir aralıkta seyretti.

Temaslı taramalarında, epidemiyolojik bağlantılar ortaya çıkarıldı ve 21 primer hastanın (index vaka) başlattığı 21 farklı öbek gözlemlendi. Tek kişilik kümeler yanında, Salamis Bay

Otel’deki Alman turist kafilesindeki gibi 32 kişilik bir küme de oldu.”