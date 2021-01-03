KKTC'de koronavirüse bir can daha

Ülkemizde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı artmaya başladı.
Karantina yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki Covid pozitif akciğerlerde idiopatik fibrozisi kronik akciğer hastalığı olan Sevim Sakinsel hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada bugün karantina yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki Covid pozitif akciğerlerde idiopatik fibrozisi kronik akciğer hastalığı olan Sevim Sakinsel’in hayatını kaybettiğini duyurdu
Böylece KKTC'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 8'e ulaştı.
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