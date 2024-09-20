"KKTC'de de deniz üssü kurulabilir"

Meclis Başkanı Töre, Güney Kıbrıs’ın yürüttüğü deniz üssü çalışmalarına değindi, gerektiği takdirde KKTC'nin de bir deniz üssü kurabileceğini ifade etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Komodor Dnz. Alb. Volkan Salih Eser Deniz başkanlığındaki Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutan ve öğrencilerini kabul etti.

Atatürk’ün “Denizciliği, Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeliyiz” sözlerini hatırlatan Töre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın güçlü olmasını istediklerini, bu bağlamda atılan tüm adımları da desteklediklerini söyledi.

Kıbrıs adasının Ortadoğu’ya hakim bir konumda bulunduğunu belirten Töre, bu sebeple Güney Kıbrıs’ın yürüttüğü deniz üssü çalışmalarına değindi, gerektiği takdirde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bir deniz üssü kurabileceğini ifade etti.