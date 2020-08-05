KKTC'de 4 vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1220 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

5 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1220

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 76.975

Toplam Vaka Sayısı- 162

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 126

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 32

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

