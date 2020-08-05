KKTC'de 4 vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1220 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
5 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1220
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 76.975
Toplam Vaka Sayısı- 162
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 126
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 32
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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