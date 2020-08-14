KKTC'de 2'si yerel 5 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Pilli, bugün yapılan test sonuçlarına göre ülkede 2 yerel bulaş olduğunu, dolayısıyla maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen kurallarının büyük önem arz ettiğini, kalabalık yerlerde özellikle önlem almamız gerektiğini vurguladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 84 olduğunu, 2’si yerel, 5 pozitif vakaya rastlandığını ve 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 vakanın ise deniz yolu geldiğini ve 2 vakanın yerel vakalar olduğunu kaydeden Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi kapıların açılması ve ülkeye ulaşımın başlamasının ardından dışarıdan gelen vakalar yanında yerel vakaların da olmaya başladığını belirten Pilli, bugün yapılan test sonuçlarına göre ülkede 2 yerel bulaş olduğunu, dolayısıyla maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen kurallarının büyük önem arz ettiğini, kalabalık yerlerde özellikle önlem almamız gerektiğini hatırlattı.

Bakan Pilli, ülkede rastgele testlerin yapılmaya başlandığını, bugün yapılan testlerden 100 tanesinin rastgele test olduğunu, 100 testin arasında herhangi bir pozitif vaka olmadığını, yarından itibaren rastgele test sayısının artarak devam edeceğini kaydetti.

14 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün yapılan test sayısı 2 bin 84.

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 5.

yileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 1.

Bugün kaybedilen vaka yok.

Yapılan toplam test sayısı 92 bin 399.

Toplam vaka sayısı 196.

İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 139.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 53.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 4.

Yoğun bakımda yatan hasta yok”