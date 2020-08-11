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KKTC'de 1567 test, 4 yeni vaka

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KKTC'de 1567 test, 4 yeni vaka

KKTC'de bugün yapılan 1567 koronavirüs testinden 4'ü pozitif çıktı. 3'ü deniz yoluyla, 1'i hava yoluyla geldiği belirtilen yeni vakalarla toplam vaka sayısı 183'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  1567 test  yapıldığını ve 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan birinin hava yolu, üçünün deniz yolu ile ülkeye geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin vakaların temaslı takibini yaptığını kaydetti.

11  Ağustos itibarıyla KKTC'de Covid-19 genel durumu tablosuna göre, toplam test sayısı 87 bin 148'e yükseldi. Bugüne kadar 137 kişi iyileşip taburcu edildi. Halen tedavisi devam eden 42 vaka var. Hastalardan hiçbiri yoğun bakımda değil.

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