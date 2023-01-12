“KKTC daha da kabul görecek”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Artık geri dönüş yoktur. KKTC daha da kabul görecektir” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye-Kıbrıs İş Birliği Cemiyeti heyetini kabul etti.

KKTC’nin tanınma yönündeki adımlarının Rumlar tarafından engellenmekte olduğunu ancak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda yaptığı çağrının ve ortaya koyduğu iradenin önemini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar; “Artık geri dönüş yoktur. KKTC daha da kabul görecektir” dedi.

