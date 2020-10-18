KKTC Cumhurbaşkanını seçiyor

İkinci turda, ilk turda en çok oyu alan iki aday olan UBP adayı, Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile bağımsız aday ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışıyor. Oy verme süreci saat 08.00’de başladı. Saat 18.00’e kadar oy verilebilecek

KKTC, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için sandık başına gidiyor.

İkinci turda, ilk turda en çok oyu alan iki aday olan UBP adayı, Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile bağımsız aday ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışıyor.

Oy verme süreci saat 08.00’de başladı. Saat 18.00’e kadar oy verilebilecek.

UBP’nin adayı, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, oyunu Pazar günü saat 11.00’de, Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 140 numaralı sandıkta kullanacak. Bağımsız aday, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, aynı saatte oyunu kullanmak üzere Şht. Ertuğrul İlkokulu’ndaki 223 numaralı sandığa gidecek.

SEÇMEN SAYISI

KKTC'de geçen pazar gerçekleştirilen birinci turda yarışan 11 adaydan hiçbirinin geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadığından ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma hakkına sahip 199 bin 29 kişi 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Lefkoşa'da 63 bin 884 seçmen 223 sandıkta; Gazimağusa'da 50 bin 30 seçmen 185 sandıkta; Girne’de 42 bin 933 seçmen 163 sandıkta; Güzelyurt’ta 15 bin 3 seçmen 54 sandıkta; İskele’de 20 bin 310 seçmen 83 sandıkta ve Lefke’de de 6 bin 869 seçmen 30 sandıkta oy kullanabilecek.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, koronavirüs salgını nedeniyle ilk turdaki gibi bazı önlemlerle yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim günüyle ilgili aldığı önlemler uyarınca, seçmenler maskeli gidecekleri sandıklarda, burada verilecek eldiveni de takarak oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu takvimi uyarınca propaganda süreci, dün saat 18.00’de tamamlandı seçim günü yasakları devreye girdi.

Seçim sandıklarında YSK’nın görevlendirdiği 2 bin 214 sandık görevlisi görev yapıyor. Ayrıca ilçe seçim kurulları ve YSK’da çalışacak 444 kişiyle birlikte toplam rakam 2 bin 658.

Sandıklarda ayrıca adayların ve siyasi partilerin temsilcileri de gözlemci olarak bulunuyor.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, bugün saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılması yasak.

Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar şöyle:

“Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır.

Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz.”

19.00’A KADAR SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN YORUM, HABER, TAHMİN YASAK

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, yarın saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması da yasak.

Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklarsa şöyle:

“Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz.”

YSK, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde seçmenlerin kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport ve sürüş ehliyeti ibraz ederek oy kullanabileceklerini hatırlattı.