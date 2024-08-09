banner913
banner932
En pis plajlar Girne’de
En pis plajlar Girne’de
64 0
İntergaz’dan Sanayi Odası'nda yangın eğitimi ve tatbikatı
İntergaz’dan Sanayi Odası'nda yangın eğitimi ve tatbikatı
27 0
 
YDP’nin saygısızlığı!
YDP’nin saygısızlığı!
80 0
Gözler BM Genel Kurulu’nda olacak
Gözler BM Genel Kurulu’nda olacak
16 0
Falyalı cinayetine en ağır ceza
Falyalı cinayetine en ağır ceza
30 0
İnsanlık dramı
İnsanlık dramı
36 0
Yavru deniz kaplumbağaları Akdeniz'in mavi sularına uğurlandı
Yavru deniz kaplumbağaları Akdeniz'in mavi sularına uğurlandı
28 0
banner1032

“KKTC bölgenin Miami’si”

banner1020

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, Türkiyeli yatırımcıların KKTC’ye ilgilerinin artması gerektiğinin altını çizerek, “KKTC bölgenin Miami’sidir” diye konuştu

banner974
“KKTC bölgenin Miami’si”
banner971

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kuzey Kıbrıs’ın konut sektöründe önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, ülke için “bölgenin Miami’si” benzetmesini yaptı.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Gürcafer, "KKTC’de konut yatırımının kazançlı olduğunu belirtirken, bu yatırımın ortalama 5-7 yıl içinde amorti edildiğine de dikkat çekmektedir. Ayrıca, ada genelinde gayrimenkul değerlerinin sürekli arttığını da eklemiştir" diye konuştu.

Gürcafer, yabancı yatırımcıların KKTC’de konut edinirken dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında bilgi verirken, Türkiye pazarının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

KKTC’de konut yatırımın kazançlı olduğunu da ifade eden Gürcafer, "Konut yatırımının geri dönüşüne baktığımızda önemli avantajlar var. KKTC’de konut aldığınızda kira bedeli ortalama 5-7 yıl arasında yatırım bedelini karşılıyor. Yatırımın geriye dönüş oranı KKTC’de çok düşük. Bunun yanında gayrimenkulün değeri sürekli artıyor" diye konuştu.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.