“KKTC bölgenin Miami’si”

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, Türkiyeli yatırımcıların KKTC’ye ilgilerinin artması gerektiğinin altını çizerek, “KKTC bölgenin Miami’sidir” diye konuştu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kuzey Kıbrıs’ın konut sektöründe önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, ülke için “bölgenin Miami’si” benzetmesini yaptı.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Gürcafer, "KKTC’de konut yatırımının kazançlı olduğunu belirtirken, bu yatırımın ortalama 5-7 yıl içinde amorti edildiğine de dikkat çekmektedir. Ayrıca, ada genelinde gayrimenkul değerlerinin sürekli arttığını da eklemiştir" diye konuştu.

Gürcafer, yabancı yatırımcıların KKTC’de konut edinirken dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında bilgi verirken, Türkiye pazarının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

KKTC’de konut yatırımın kazançlı olduğunu da ifade eden Gürcafer, "Konut yatırımının geri dönüşüne baktığımızda önemli avantajlar var. KKTC’de konut aldığınızda kira bedeli ortalama 5-7 yıl arasında yatırım bedelini karşılıyor. Yatırımın geriye dönüş oranı KKTC’de çok düşük. Bunun yanında gayrimenkulün değeri sürekli artıyor" diye konuştu.