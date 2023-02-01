“KKTC bizim için en büyük güvence”

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği’nde Gözlemci Üye olarak bulunan KKTC’yi temsilen Cezayir’e giden Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs’ta Türk ordusunun sayesinde gerçek bir barış yaşandığını anlattıklarını vurguladı

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği’nde (İSİPAB) Gözlemci Üye olarak bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen resmi davetli olarak Cezayir’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, konferansı değerlendirdi.

Konferansın Cezayir’de gerçekleşmesinin ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Töre, Cezayir’in dünyadaki bazı Müslüman ülkelerin de uğradığı gibi büyük bir soykırım ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Ekonomik, sosyal ve siyasi yönden İslam Ülkelerinin dayanışma içerisinde olmasının önemine değinen Töre, konferansta daha üst bir konsey olması yönünde de görüşlerin ortaya koyulduğunu dile getirdi.

Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop olmak üzere bir çok üye Meclis Başkanı ve heyet Başkanı ile temaslar yaptıklarını ve İslam dünyasından medya kuruluşları ile mülakatlar gerçekleştirdiğini söyleyen Töre, KKTC ismiyle konferansta yer almanın son derece önemli olduğunu vurguladı.

İslam ülkelerinin kendi aralarında çeşitli siyasi ve ekonomik sorunların olduğunun bilindiğini kaydeden Töre, konferansta en yüksek derecede dayanışmanın çok önemli bir husus olduğunun dile getirildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının da soykırıma tabii tutulan, göçmenlik yapan bir halk olduğunu söyleyen Başkan Töre, Rum ve Yunanlıların megalo idea hayalleri karşısında Anavatan Türkiye’nin sayesinde kurtulduklarını ve bugün geleceğe güvenle bakabildiklerini belirtti.

Görüştükleri birçok ülke temsilcisini Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirdiklerini ifade eden Töre, Kıbrıs’ta Türk ordusunun sayesinde gerçek bir barış yaşandığını anlattıklarını kaydetti.

