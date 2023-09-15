KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı

KKTC Bayrağı, Bakan Amcaoğlu’nun İstanbul’da katıldığı ‘TDT Ekonomi ve Ticaretten Sorumlu Bakanlar 12. Toplantısı’nda diğer üye ülke bayrakları ile birlikte dalgalandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ekonomi ve Ticaretten Sorumlu Bakanlar 12. Toplantısı dün İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katıldığı Bakanlar Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde düzenlendi.

TDT üye ülkeleri ve gözlemcileri, toplantıda bakan veya bakan yardımcısı seviyesinde temsil edildi.

Toplantının gerçekleştiği salonda ve aile fotoğrafı çekimleri sırasında KKTC Bayrağı da diğer TDT üyesi devletlerin ve gözlemci üye Macaristan’ın bayrakları ile birlikte yer aldı.

Bakan Amcaoğlu, toplantıda bir de konuşma yaptı. Konuşmasına, şahsına gönderilen nazik davetlerinden dolayı sekreteryaya müteşekkir olduğunu bildirerek başlayan Bakan Amcaoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ve Hükümeti’nin en içten selamlarını ve öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destekten dolayı en derin şükranlarımı sunarım” diye devam etti.

Amcaoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“Öncelikle TDT üyesi ülkelerle ilişkilerin tüm alanlarda pekiştirilmesinin bizim dış politikamızın temel önceliklerinden olduğunu söylemek isterim. Türk dünyasının ekonomik ve manevi anlamda birleşmesinin birçok ülkeye de ilham verdiğinin altın çizmek isterim. Biz Türk dünyasının birliği emeline sadık kalacağız ve bu hedefe ilerlemek için bütün gücümüzle çalışacağız.”

“Türk dünyası 200 milyondan fazla insanın yaşadığı geniş bir coğrafyayı kapsıyor, büyük ekonomik potansiyeli ve birçok ortak kültüre sahiptir. Böyle bir potansiyelden enerji, turizm, tarım gibi birçok sektörde güçlü işbirlikleri çıkması çok doğal olacaktır.”

“Ortak vizyon çerçevesinde birbirimizin ulusal çıkarları göz önünde bulundurularak oluşturacağımız ülkesel vizyonları karşılıklı destek ve dayanışma ile birleştirirsek, Türk dünyasının orta ve uzun vadede çok güçlü ekonomik ve siyasi bir güç olması kaçınılmaz olacaktır. Özellikle dijitalleşme ve ileri teknoloji alanlarındaki bölgesel yatırımlar gücümüze güç katacaktır.”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak böyle bir vizyona hizmet etmek isteriz. Ekonomik olarak küçük bir ölçekte olsak da Dünya’da takdir gören üniversitelerimiz ve 35 ülkeden 120 binden fazla öğrencimiz ile özellikle ileri teknoloji ve AR-GE alanlarında bazı projelerde, merkezi bağlantıyı sağlayacak bir hub olma potansiyelimiz çok yüksektir. Turizm ve mühendislik alanlarında vizyonumuza uygun mesleki ve

“Sözlerime son verirken, TDT Sekreteryası’na, ve başta Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat olmak üzere, tüm yetkililere, bu toplantının başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür ederim...”

