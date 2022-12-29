“KKTC artık bölgede anahtar bir ülke”

Ankara’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin artık bölgede anahtar bir ülke olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Tatar, Ankara’ya gelişinde Esenboğa Havalimanında askeri törenle karşılandı.

Tatar, Ankara’da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) ziyaret ederek, onuruna düzenlenen çalışma yemeğine katıldı, iş insanları ile bir araya geldi.

Programda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Burada TOBB adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Türk Tarafı Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın göz bebekleri olduğunu ifade ederek, “Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz” dedi.

KKTC’de kendi ayakları üzerinde durabilen ekonomi, ikili ticaretin geliştirilmesi, kuzey Kıbrıs yatırım ortamının geliştirilmesi gibi konularda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Lokmanoğlu, KKTC’nin Tarımda da üretim üssü haline gelebileceğine işaret etti, Yatırım ortamının iyileştirilmesi için her türlü katkıya hazır olduklarını söyledi.

Türkiye- KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC Tarafı Başkanı Omaç Cin de, ticarete engel olan konuları çözmek, ticareti artırmak için çalıştıklarını ifade ederek, iki örgüt arasındaki işbirliğinin; iki ülke iş insanlarının birlikte ticari ilişkilerini geliştirmesine destek verdiğini kaydetti.

Yeni dönemde özellikle tarım konusunda KKTC’de ortak üretim yapılması ve birlikte pazarlanması konusunda çalışmalar olduğunu ifade eden Cin, Kıbrıs Türk iş insanlarının Türk devletleri iş insanlarıyla da işbirliği yapmasını sağlamak için çalıştıklarını anlattı.

Güvercinlik bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ihracata yönelik yeni bir girişim olduğunu anımsatan Cin, KKTC’nin gelişimine destek veren herkese teşekkür etti.

KTTO Başkanı Turgay Deniz de, iki kardeş kuruluş olan KTTO ile TOBB’un KKTC’nin gelişimine katkı sağlamak ve iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

KKTC ekonomisinin büyümesi, yatırımların geliştirilmesi, ikili ticaretin artırılması için çalıştıklarını ifade eden Deniz, Kıbrıs’ta iş birliklerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti, Kıbrıs Türk iş insanlarının rekabetten korkmadan, dostluk içinde iş birliğini geliştirebilecek güçte olduğunu söyledi.

Deniz, KKTC iş insanlarına gereken desteğin verilmesinin önemine de işaret etti.

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu organizasyonunda düzenlenen çalışma yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, iki ülke arasındaki Ekonomik gelişimi sağlamak için bu gibi çeşitli toplantıların sürmesi, yakın ilişkilerin geliştirilmesinin önemli ve umut kaynağı olduğunu kaydetti.

Artık Türkiye ile birlikte KKTC’nin, Türkiye’nin tecrübesi ve finansmana erişimiyle önemli bir yatırım alanı olduğunu işaret eden Tatar, aradaki bağların güçlendirilmesi, iş birliklerinin artırılması ve KKTC’nin ekonomisinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir olmasını temenni etti.

KKTC’nin pandemi sonrası potansiyelinin arttığını, siyasi zeminin güçlendirilmesiyle yatırımın da arttığını ifade eden Tatar, tüm bunları iyi değerlendirip özellikle turizm eğitim ve tarımsal üretimin geliştirilmesinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Sanayi Odası’nı (ASO) ziyaret etti.

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ile görüşen Tatar, ASO Meclis toplantısına da katıldı.

KKTC’de 144 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü, 100 den fazla ülke ile iş yaptıklarını ve turist geldiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk Halkının kendi kaderini tayin etme hakkı olduğunu kaydetti.

Tatar, amaçlarının devleti güçlendirmek olduğunu ifade ederek, KKTC’nin artık bölgede anahtar bir ülke olduğunu ve tarihin unutulmadan geleceğe yönelik adım atılamayacağını, federal çatı altında bir anlaşma olamayacağını, böyle bir siyaseti asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

