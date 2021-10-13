KKTC: 4,324 TL, Finlandiya: 34,100 TL

Ülkemizdeki çalışma koşullarına göre haftalık 44 saat çalışmanın karşılığı ülkemizdeki asgari ücret 4,324 TL olurken, Finlandiya’nın çalışma sistemine göre 44 saat çalışacak bir çalışanın alacağı ücret ise 34,100 TL’ye tekabül ediyor





Geçtiğimiz ay yapılan artışla birlikte, ülkemizdeki asgari ücret 4,324 TL olurken, yine açlık sınırının altında kaldı. Dövizle birlikte, temel tüketim malları başta olmak üzere tüm ürünlerin fiyatları roket hızıyla yükselirken, insanlar diğer ülkelerdeki asgari ücretleri sorgulamaya başladı.

Dünya çapında en fazla asgari ücreti sorgulanan ülkelerden birisi olan Finlandiya, farklı çalışma sistemi, eğitim sistemi, yaşam koşulları ve yönetim şekliyle diğer ülkeler arasında fark yaratıyor.

Bu haberimizde, “Eğer KKTC bir Finlandiya olsaydı” diyerek bir maaş karşılaştırmasına gireceğiz.

Hayat standartları birçok Avrupa ülkesine göre yüksek olan Finlandiya, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına bu noktada uygun bir maaş imkanı sunuyor. Ulusal Para Fonu tarafından açıklanan verilere göre Finlandiya, kişi başına satın alma gücü paritelerinde 2020 itibari ile 19.sırada 49,334 puan ile yer alıyor. Diğer Avrupa ülkelerine göre yüksek bir satın alma gücüne sahip olan Finlandiya, haliyle KKTC’den de daha fazla bir alım gücüne sahip konumda.

EĞER KKTC BİR FİNLANDİYA OLSAYDI…

Finlandiya'da Avrupa ülkelerinden farklı bir çalışma sistemi anlayışı var. 2020 yılı itibari ile işçiler haftanın sadece dört günü ve 6'şar saat çalışıyor. En son verilere göre, Finlandiya'da saatlik çalışma ücreti 17 Euro. Günlük 6 saatlik çalışma süresinden sonra çalışılan her vakit mesai olarak sayılıyor ve işçilerin bu noktada mesaileri titiz bir şekilde ödeniyor. Yani aylık ödemeye vuracak olursak; aylık asgari ücret ülke çalışma standartlarına göre en az 1,632 Euro’ya denk geliyor. KKTC’deki çalışma şartlarına göre kıyaslayacak olursak, günde 8 saatten, haftada 6 gün; 3,264 Euro’ya tekabül ediyor.

Bunu TL bazında hesaplayacak olursak, Finlandiya standartlarına göre; 16,980 TL, KKTC çalışma standartlarına göre; 34,100 TL’ye tekabül ediyor.

Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Finlandiya'da ortalama maaş; 2168 €

Finlandiya'da muhasebeci maaşı; 2948 €

Finlandiya'da sekreter maaşı; 1734 €

Finlandiya'da ofis asistanı maaşı; 1907 €

Finlandiya'da çiftçi maaşı; 1279 €

Finlandiya'da balıkçı maaşı; 1756 €

Finlandiya'da veteriner hekim maaşı; 4032 €

Finlandiya'da araba tamircisi maaşı; 2450 €

Finlandiya'da oto elektrikçi maaşı; 2623 €

Finlandiya'da finans danışmanı maaşı; 4032 €

Finlandiya'da duvarcı maaşı; 1973 €

Finlandiya'da inşaat işçisi maaşı; 1907 €

Finlandiya'da mimar maaşı; 3512 €

Finlandiya'da vinç operatörü maaşı; 3100 €

Finlandiya'da mühendis maaşı; 4076 €

Finlandiya'da elektrik mühendisi maaşı; 4098 €

Finlandiya'da makine mühendisi maaşı; 3707 €

Finlandiya'dan inşaat mühendisi maaşı; 3816 €

Finlandiya'da kaynakçı maaşı; 2745 €

Finlandiya'da çatı ustası maaşı; 1778 €

Finlandiya'da tamirci maaşı; 2623 €

Finlandiya'da resepsiyonist maaşı; 1604 €

Finlandiya'da İngilizce öğretmeni maaşı; 2797 €

Finlandiya'da öğretmen maaşı; 3013 €

Finlandiya'da tercüman maaşı; 2644 €

Finlandiya'da çevirmen maaşı; 2905 €

Finlandiya'da diş hekimi maaşı; 8586 €

Finlandiya'da doktor maaşı; 6981 €

Finlandiya'da hemşire maaşı; 3555 €

Finlandiya'da ambulans personeli maaşı; 1994 €

Finlandiya'da aşçı maaşı; 1669 €

Finlandiya'da garson maaşı; 1257 €

Finlandiya'da avukat maaşı; 5247 €

Finlandiya'da mutfak çalışanı maaşı; 1149 €

Finlandiya'da temizlik işçisi maaşı; 1452 €

Finlandiya'da hizmetçi maaşı; 1322 €

Finlandiya'da elektrikçi maaşı; 2731 €

Finlandiya'da makine operatörü maaşı; 2472 €

Finlandiya'da CNC operatörü maaşı; 1973 €

Finlandiya'da bebek bakıcısı maaşı; 1149 €

Finlandiya'da çocuk bakıcısı maaşı; 1951 €

Finlandiya'da yaşlı bakıcısı maaşı; 1604 €

Finlandiya'da kasiyer maaşı; 1149 €

Finlandiya'da kamyon şoförü maaşı; 1973 €

