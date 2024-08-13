“Kızımı burada bırakmayacağım”

16 yaşında katledilen Zehie Helin Reessur’un annesi, kızının mezarını Kıbrıs’ın güneyine taşımakta kararlı. Saltukhan, “Mağusa mezarlığına bir biz fazla geldik. Bana adım atacak yer bırakmadılar, kızıma nereden ulaşacağım?” diye sordu

İskele’de 2023 yılında bir inşaat alanında hunharca katledilen Zehie Helin Reesur’un cinayet davası sürüyor.

Bir yandan davanın sonuçlanmasını bekleyen acılı aile diğer yandan yetkililerin ilgisizliğinden şikayetçi. Gözyaşı bir buçuk yıldır kurumayan acılı anne Zişan Reessur Saltukhan, davanın sonuçlanmasını beklediğini söyledi.

Kızının anılarını yaşatmak için çabaladığını ancak istenilen desteği görmediğini ifade eden acılı anne; “Kızım hayattayken evimizin karşısında bulunan ve kimseye ait olmayan araziye ağaçlar ekmişti, bu araziye kızımın anılarını yaşatmak için belediyeye başvurdum olumlu hiçbir dönüş almadım, sadece kızımın adı yaşasın istiyorum” dedi.

Cinayet davasını adım adım takip ettiğini ifade eden acılı anne, mahkemede kızını öldüren gencin ailesi ile yaşanan sorunlar nedeniyle duruşmalara iki ailenin de alınmadığını söyledi.

“BİR KEZ DAHA ÖLECEĞİM”

Kızının mezarının olduğu noktada birçok sorun yaşadıklarını, mezara ulaşmakta güçlük çektiğini ve kızının yanında yer ayıramadığını ifade eden gözü yaşlı anne, kızını Kıbrıs’ın güneyindeki mezarlığa taşıma kararından vazgeçmediğini belirtti.

Saltukhan, bu konuda adım atmak için davanın sonuçlanmasını beklediğini açıkladı. Acılı anne, “mezarı açacağım, belki bir kez daha öleceğim ama başka yolum yok” dedi.

Zişan Reessur Saltukhan, Kıbrıs’ın güneyinde çalıştığını ve ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşı olduğunu ifade ederek, kızının kabrini taşıma kararı aldığını söyledi. Cinayet davasının sonuçlanması ile Başsavcılığa başvuracağını kaydeden Saltukhan, “Mağusa mezarlığına bir biz fazla geldik. Bana adım atacak yer bırakmadılar, kızıma nereden ulaşacağım?” diye sordu.

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