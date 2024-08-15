“Kızım tacize uğradı”

İskele’de vahşice öldürülen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un annesi Zişan Reesur Saltukhan, kızının öldürülmeden önce taciz edildiğini son duruşmada öğrendiğini ve bir kez daha öldüğünü söyledi

İskele’de 2023 yılında vahşice öldürülen 16 yaşındaki Zehie Helin Reesur’u katleden Sefer Buğra Altundağ önceki gün yeniden İskele Ağır Ceza Mahkemesi heyet huzurundaydı.

Davanın 28’inci tanığı olan tahkikatı yürüten Polis Müfettişi Erdim Kara, cinayetle ilgili toplanan tüm emareleri mahkemeye aktardı. İskele Polis Müdürlüğünde emare olarak bulunan sanığın cinayet gecesi kullandığı LM 560 plakalı araç heyet tarafından incelendi. Mahkemeye emareleri aktaran tanık Kara, sanık Altundağ’ın müşteki Zehie Helin Reessur ile birlikte inşaat alanına kullanımındaki araç ile panik bir şekilde saat 01.30 raddelerinde girdiğinin kameralara yansıdığını, saat 02.12’de olay yerinden kullanımındaki araç ile patinaj yaparak süratli bir şekilde kaçtığının görüntülendiğini kaydetti.

ÖLÜMÜN ÜZERİNDEN 8 SAAT GEÇMİŞTİ

Müfettiş Erdim Kara, 25 Ocak saat 07.40’da olayın bilgisine geldiğini 08.00’de cinayet mahaline giderek gerekli tedbirleri alarak geniş çaplı inceleme başlattıklarını söyledi. Müştekiye ait bir adet gözlük, giydiği mont, cep telefonu ve yeşil tokanın yanı sıra çok sayıda emare mahkemeye sunuldu. Kara, olay yerine gelen Adli Tıp Uzman’ının ilk bulgularında müştekinin 8 saatlik ölü olduğunu kayıtlara geçirdiklerini söyledi. Sanık Altundağ ile müştekinin cinayet gecesi B.Ö.’nün evinde olduklarını sanığın cinayetin ardından B.Ö.’yü arayarak konuştuklarını ifade eden Kara, B.Ö.’nün evinde çöp kutusunda alkol şişesinin yanı sıra birçok emare aldıklarını söyledi. Dava yeni emarelerin sunulması için ileri bir tarihe ertelendi.

“KIZIM TACİZE UĞRADI”

Kızının her duruşmasında mahkemede hazır bulunan Zişan Reesur Saltukhan, kızının öldürülmeden önce taciz edildiğini son duruşmada öğrendiğini ve bir kez daha öldüğünü söyledi. Duruşma sonrası gazetemize konuşan acılı anne, “Kızım tacize yanıt verseydi bugün toprak altında olmayacaktı. Kızım için adaletin peşindeyim, bu ülkede 16 yaşında bir kız çocuğu hunharca katledildi ve çok çabuk unutuldu” dedi.