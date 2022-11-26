Kızılyürek’in ofisine saldırı

AP milletvekili Niyazi Kızılyürek’in Strasburg’daki ofisinin duvarına “ben terör destekçisiyim” yazıldı





Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in Strasburg’daki ofisine önceki gün sembolik bir saldırı yapıldı. Ofisinin duvarına boyayla “ben terör destekçisiyim” yazıldı.

Bu eylem sadece Kızılyürek’i hedef almadı. Bir gün önce Avrupa Parlamentosu’nun Genel Kurulu’nda Rusya’yı “terörü destekleyen devlet” önerisi ve karar taslağına karşı çıkan parlamenterlerin çoğu benzer bir saldırıya uğradı.

Ayrıca, karar taslağı bir “terörist devletler listesi” hazırlanmasını ve Rusya Federasyonu’nun da bu listeye alınıp bütün diplomatik ilişkilerin kesilmesini öngörüyordu.

Kızılyürek, basına yaptığı bir açıklamayla söz konusu karar taslağına neden destek vermediğini açıkladı.

Avrupa aydınlanmasından nasibini almış demokratlar olarak, bir ülkenin liderlerini izole etmekle bir halkı izole etmenin arasında ayırım yapılması gerektiğini belirten Kızılyürek, karar taslağının 4. ve 5. paragraflarında Avrupa Birliği sınırları içinde faaliyet gösteren bütün Rus Kültür ve Bilim Merkezlerinin kapatılmasından söz edildiğine değindi ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kızılyürek, hem Avrupa Parlamentosu’nda defalarca Putin’in yayılmacı politikasını kınama yönünde oy kullandığını, hem de kamusal alanda yazı ve röportajlarıyla Rusya’nın Ukrayna’ya karşı giriştiği savaşı kınadığını belirtti.

