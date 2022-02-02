Kızılyürek’in işine son verilmesi için baskı

Kıbrıs Üniversitesi'nin iki yıl önce AP milletvekili seçilen ve o tarihten itibaren üniversiteden “ödeneksiz izinli” sayılan Kızılyürek’in görevine son verilmesi yönünde birçok Rum yetkilinin baskısına maruz kaldığı öğrenildi



“Kıbrıs Üniversitesi”nde öğretim görevlisiyken Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçilen ve üniversitedeki görevini “ödeneksiz izinli” olarak sürdüren Niyazi Kızılyürek’in bu görevinden alınması yönünde üniversite yönetimine baskı yapıldığı iddia edildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “Niyazi’nin Görevden Alınması İçin Baskı Yapıyorlar” başlığı atlında verdiği haberinde, “Kıbrıs Üniversitesi” yönetim kurulunun, 2019 yılında AP milletvekili seçilen ve o tarihten itibaren üniversiteden “ödeneksiz izinli” sayılan Kızılyürek’in görevine son verilmesi yönünde birçok Rum milletvekili ve yetkilinin baskısına maruz kalmaya başladığını yazdı.

Gazeteye göre, Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis, Rum Başsavcılığına bir yazı göndererek, ödeneksiz izinli olsa dahi Kızılyürek’un bu yıllarının, emeklilik maaşı ve ikramiyesi hesaplanırken sayılacak olmasından ötürü hukuksuzluk bulunduğunu ileri sürdü. Mihailidis’in, Kızılyürek’in görevine, 2019 yılında seçildiği zaman son verilmiş olması gerektiğini iddia ederek, konunun “Kıbrıs Üniversitesi” yönetim kurulu aleyhine, cezai bir durum olup olmadığı açısından incelenmesi talebinde bulunduğu aktarıldı.

Gazete, üniversitenin bütçesinin önümüzdeki günlerde görüşülüp onaylanacak olmasının da üniversite yönetimine yönelik bir baskı unsuru olarak kullanıldığını yazdı.

Bütçesinin onaylanmaması endişesi ve Kızılyürek’in konuyu yargıya taşıması durumunda mahkeme kararının tartışmaya açık olmayacağı düşüncesinden dolayı “işten çıkarma” baskısına daha fazla direnmeyeceği ileri sürüldü.



