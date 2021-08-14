banner583
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
26 0
Asgari ücret yine belirlenemedi
Asgari ücret yine belirlenemedi
12 0
 
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
22 0
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
730 0
Acı üstüne acı
Acı üstüne acı
69 0
Azerbaycan ile turizmde işbirliği
Azerbaycan ile turizmde işbirliği
49 0
Güney'den elektrik alıyoruz
Güney'den elektrik alıyoruz
16 0
banner661

Kızılyürek: ”‘AB dijital aşı sertifikası’ sorununa kalıcı bir çözüm bulunana dek ara formül üretildi”

banner476

banner666
Kızılyürek: ”‘AB dijital aşı sertifikası’ sorununa kalıcı bir çözüm bulunana dek ara formül üretildi”
Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin Avrupa’ya seyahatlerini engelleyen ‘AB Dijital Aşı Sertifikası’ sorununun çözülmesi yönündeki girişimlerinin sonuç verdiğini, kalıcı bir çözüm bulunana dek bir ara formül üretildiğini bildirdi.
Kızılyürek, kuzey ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği Dijital Covid Aşı Kartı verilmesi için digital bir platform kurulması çağrısı yaptığını anımsatarak, Rum Yönetimi tarafından,önümüzdeki hafta, ”email ile Kıbrıslı Türkler’den AB dijital aşı kartı başvurusu alınmaya başlanacağı ve sorunun kalıcı çözümü için çalışmalara devam edileceği” bilgisini aktardı. 
İki devlet ve eşit egemenlik söylemlerinin, Kıbrıslı Türkleri mağdur ettiği, benzer bir tavrın hellim konusunda da görüldüğünü savunan Kızılyürek,“ ‘Ayrı ırk, ayrı egemenlik, ayrı devlet’ söylemleri Kıbrıslı Türklerin kazanımlarını tehlikeye atmakta, bizi dünyadan daha da izole etmekten başka bir işe yaramamaktadır.Hem hellim konusunda, hem de aşı konusunda, sağduyu ile hareket ederek pratik çözümler bulunabileceğini yaşayarak gördük.”ifadelerini kullandı.   
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.