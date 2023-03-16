İsias Otel'de hayatını kaybeden voleybolcularımızdan Özgür İçme'nin ardından acılı annesi yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Yapılan paylaşım şöyle:

“Bu kadar mı zor insan olmak. Kıydınız, yaşamın baharında çocuklara. Nasıl, nasıl, nasıl insanlarsınız, söylenecek ne söz kaldı, ne de yaşama sevinci, öldürdünüz, öldürdünüz, eliniz kanlı. İki elimiz kanda olsa vereceksiniz hesabını.”

