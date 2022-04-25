Kıyafetler yetişmedi, kutlamalar ertelendi

Girne’deki 23 Nisan İlkokulu’nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, çocukların gösteriler sırasında giyeceği kıyafetlerin tesliminde yaşanan gecikme nedeniyle ertelendi. İlgili firmanın, “grev ve elektrik kesintileri” nedeniyle gecikme yaşadığı ifade ediliyor...





23 Nisan İlkokulu'nda önceki gün yapılacak kutlamalar, çocukların törende giyeceği kıyafetlerin yetiştirilemediği gerekçesiyle ertelendi. Erteleme 22 Nisan gecesi velilere mesajla bildirildi, Girne 23 Nisan İlkokulu öğrencisi çocukların 23 Nisan sevinci yarım kaldı.

Okul yönetimi, gecikmenin kıyafet yapımını üstelenen ilgili firmadan kaynaklandığını belirterek, bu durumun telafi edileceğini kaydetti.

Konuyla ilgili okul yönetimi tarafından velilere yapılan açıklamada, “kıyafet siparişlerinin ilgili firma tarafından vaktinde teslim edilmemesi sebebi ile etkinliğin ertelendiği” duyuruldu:

Açıklamada şöyle denildi:

“Sayın Veli

23 Nisan 2022 Cumartesi günü kutlamayı planladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yöreni, elimizde olmayan sebeplerden dolayı (kıyafet siparişlerimizin ilgili firma tarafından vaktinde teslim edilmemesi sebebi ile) ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

Törenimizin tarihi sizlere daha sonra bildirilecektir. Hepimizin mağduriyetinden dolayı üzgün olduğumuzu bildirir, anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Elde edilen bilgilere göre, gösteri kıyafetleri için üç firmadan kapalı zarf usülü teklif alan okul yönetimi, en düşük teklifi veren ‘Özşen Bebe’ isimli firma ile anlaştı.

Ancak firmanın, kumaş tedariki konusunda gümrükteki greve takıldığı, ayrıca elektrik kesintileri nedeniyle kıyafetleri yetiştiremediği ifade edildi.

Pek çok veli, sosyal medya hesapları üzerinden duruma tepki gösterdi, “Bir terzinin kıyafet yetiştirememesinin, törenin iptal edilmesi için geçerli bir sebep olmadığına” dikkat çekti.

Bahsi geçen Özşen Bebe isimli firma ise tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kaydederek, gümrükte yapılan grev ve elektrik kesintilerinden dolayı 4 günlük bir gecikme yaşadıklarını ifade etti.

Özşen Bebe isimli firma tarafından yapılan açıklamada; “45 yıldır bu adada okullara hizmet etmekteyiz ve birçok kez 23 Nisan İlkokulu ile de başarı ile çalıştık. Bu yıl da 6 ayrı ilkokula kıyafet teslim ettik, maalesef yalnızca 23 Nisan İlkokulunda belirtilen sebeplerden sorun yaşadık. Üzgün olduğumuzu bildirir tüm sorumluluğu üzerimize alırız” dendi.

Özşen Bebe tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Kamuyu bilgilendirme metni:

Bilinmesi gerekir ki, 23 Nisan İlkokulu gösteri kıyafetleri için ÜÇ firmadan Kapalı zarf usulü ile teklif almıştır. Okul idaresi en düşük teklif veren Özşen Bebe’ye vermiştir. Teklif zarfları okulda mevcuttur, Bu uygulama her yıl yapıldığı gibi yapılmıştır. Bu kararda okul idaresinden hiçbir öğretmen kişisel sebeplere dayanan bir karar almamıştır. Sevgili öğrencilerimizin ürün temininde yaşanan aksaklıkta bütün sorumluluk Özşen Bebe’ye aittir.

17 Nisan’da gemiyle gelen ürünler ancak ayın 20’sinde gece geç vakitte ek mesai ücreti ödeyerek gümrük eylem gününde temin edilebilmiştir. Elektrik kesintileri ile beraber 4 günlük zaman kaybı yaşanmıştır.

Özşen Bebe 45 yıldır bu adada okullara hizmet etmektedir ve birçok kez 23 Nisan İlkokulu ile de başarı ile çalışmıştır. Bu yıl da 6 ayrı ilkokula kıyafet teslim etmiştir, maalesef yalnızca 23 Nisan İlkokulunda belirtilen sebeplerden sorun yaşamıştır.

Özşen Bebe olarak çok üzgün olduğumuzu bildirir tüm sorumluluğu üzerimize alırız. Yaşanan aksaklıkta okul idaresinin hiçbir payı yoktur. Geleceğimiz olan çocuklarımızın etkinliği için yeni gösteri tarihinden önce ürünleri en güzel şekilde teslim edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Özşen Bebe”

