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Kıvanç Tepe’ye Birkan Uzun’un adı verilecek

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Girne, Karşıyaka bölgesinde bulunan Kıvanç Tepe’ye Bakanlar Kurulu kararı ile Birkan Uzun’un adı verilecek

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Kıvanç Tepe’ye Birkan Uzun’un adı verilecek
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Başbakanlık, Bakanlar Kurulu’nun Girne’de Karşıyaka bölgesinde bulunan ve dağcılar tarafından en yüksek tepe olarak bilinen Kıvanç Tepe’ye, Birkan Uzun’un adını verme kararı aldığını duyurdu.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Birkan Uzun’un yılın ilk günlerinde ABD’de geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle başta ailesi olmak üzere tüm halkın derin bir yasa boğulduğu belirtilerek, “Kendine 7 kıtanın 7 büyük dağına tırmanan ilk Kıbrıslı Türk olma hedefi koyarak, 16 Aralık 2021’de Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nda KKTC Bayrağını dalgalandıran Birkan Uzun, Kıbrıs Türk halkının gurur kaynağı olmuştur” denildi.
Büyük bir özveri, çaba ve zorlukları aşarak bu hayaline çok yaklaşan Uzun'un Vinson Dağı Zirvesi'nde KKTC Bayrağı ile hafızalara ölümsüz bir anı bıraktığının ve ülkesine büyük bir gurur yaşattığını kaydedildiği açıklamada, Uzun’un geride bıraktığı acının silinmesinin kolay olmayacağı vurgulandı. 
Başarısı ile tarihe silinmez bir iz bırakan Birkan Uzun’un gençlere örnek olacak şekilde maneviyatını yaşatmanın bir görev olduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“KKTC’ye uygulanan ambargolara dikkat çekmiş, tüm gençlere herşeye rağmen hayallerinin peşinden koşmaları çağrısında bulunarak moral vermiş, ilham kaynağı olmuş Birkan Uzun’un ölümsüz anısını yaşatmak ve gençlerimize vatan sevgisinin, bayrağa sahip çıkma duygusunun yüceliğini göstermesi adına Girne/Karşıyaka bölgesinde bulunan ve dağcılar tarafından en yüksek tepe olarak  çok iyi bilinen Kıvanç Tepe’ye Bakanlar Kurulu kararı ile “Birkan Uzun’un” adını verme kararı almış bulunuyoruz. Bu konuda gerekli tüm çalışmalar ve girişimler başlatılmıştır. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk halkının gururu Birkan'ımızı kaybetmenin acı ve üzüntüsü içinde bir kez daha ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.”
 
 
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