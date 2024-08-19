KITSAB ve KITOB'tan Rum yönetimine tepki

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Güney'den Kuzey'e günübirlik geçen turistleri engellemeye yönelik girişimlerine ortak tepki gösterdi.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun ve KITOB Başkanı Dimağ Çağıner Rum hükümetini, Kıbrıs'ta iki halkı karşı karşıya getirecek ve barış ortamını zedeleyecek bu tür yanlış adımlardan vazgeçmeye çağırdı. Tolun ve Çağıner Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yetkililerine de seslenerek, Rum Yönetimi'nin Güney Kıbrıs'a turist olarak gelip buradan Kuzey Kıbrıs'a günübirlik geçen turistleri engelleme girişimlerine karşı sessiz kalmamalarını talep etti. Sektörün önde gelen iki birliğin Başkanları, turistlerin tüm adayı özgürce gezme hakkının engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

KITSAB Başkanı Tolun ve KITOB Başkanı Çağıner yaptıkları yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, KKTC'de mülk yatırımı yapan yabancılara ve Kıbrıs Türk yatırımcılarına yönelik tehdit edici girişimlerinden sonra, şimdi de turizm sektörüne yönelik düşmanca tavırlar sergilediğini belirterek şöyle devam ettti:

"Rum Yönetimi, Güney Kıbrıs’ta konaklayan turistlerin günübirlik turlarla Kuzey Kıbrıs’a geçişini engellemeye çalışıyor. Rum liderliği, Güney’de konaklayan müşterilerini Kuzey Kıbrıs’a geziye gönderen tur operatörlerine, turist getirdikleri için verdikleri teşvikleri keseceğini duyurdu. Bu adımı, Kıbrıs Türk ekonomisine karşı bir silah olarak kullanmak istiyorlar" açıklamasında bulunan Tolun ve Çağıner, Avrupa’nın önde gelen tur operatörlerinden TUI'nin yerel ortaklarına gönderdiği bir e-posta ile bu durumu acentelere bildirdiğini ve bu gelişmenin ardından Güney'deki meslektaşlarının Kuzey Kıbrıs’a tur düzenleyemeyeceğini kaydetti. Bu durumun, Kuzey Kıbrıs’taki hizmet sektörünü olumsuz etkileyeceğini, özellikle seyahat acenteleri, oteller, rehberler, restoranlar ve müzelerin ciddi gelir kaybına uğrayacağını ifade etti.

Rum hükümetinin bu adımlarının barış kültürüne aykırı olduğunu ve adadaki iş birliği imkanlarını ortadan kaldırdığını belirterek, bu yanlıştan derhal vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Birlik Başkanları, AB yetkililerine de çağrıda bulundu. Tolun ve Çağıner Rum hükümetinin ayrılıkçı adımlarının görülmesi ve bunların önlenmesi konusunda Kıbrıs Türk tarafının Cumhurbaşkanlığı ve hükümet nezdinde de girişim yapılması gerektiğini vurguladı.

Son olarak Birleşmiş Milletler yetkililerine de seslenen Tolun ve Çağıner Rum Yönetimi'nin iyi niyetten yoksun ve işbirliği ortamını bozan adımlarına karşı gerekli önlemleri alınmalarını talep etti.