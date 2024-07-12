“Kitle büyüyor, zamanla yarışıyorum”

Lenf kanserine yakalanan ve tedavisi için 900 bin Euro'ya ihtiyaç duyduğu için ülke genelinde kampanya başlatılan Kaplıca esnafı Mehmet Dursun, toplanan miktarın 162 bin Euro’ya ulaştığını söyledi ve "32 milyon TL parayı ne kadar hızlı temin edebilirsem tedavim o kadar çabuk başlayacak" dedi

Ülkenin tanınan simalarından, Kaplıca'daki Palmiye Restoran’ın sahibi Mehmet Dursun, kemoterapi tedavi sürecinin başarısız olduğunu bildirmesiyle ada geneli ciddi bir yardım kampanyası başlatıldı.

11 Aralık 2023 tarihinde Burkitt- Lenfoma tanısı ile başlayan 7 Aylık kemoterapi tedavi sürecinin başarısız olduğunu anlatan Dursun, yurt dışında Almanya-Amerika ve İsrail’de uygulanmakta olan bu tedavinin de maliyetinin 900 bin Euro olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Yüzde 90’nın üzerinde tedavi de başarı oranı olan Hamburg-Almayanya’daki University Hospital Hamburg-Germany’den Prof. Dr. Nicolaus Mart Kröger ve ekibi ile iletişime geçtiğini kaydeden Dursun, “Kemoterapi sürecim ne yazık başarısız oldu, kitlede 3 santim büyüme olduğunu öğrendik. 900 bin Euro yani 32 milyon TL parayı ne kadar hızlı temin edebilirsem tedavim o kadar çabuk başlayacak. İletişime geçtiğim doktorlar, paranın hastaneye yatırıldığı an tedavimin başlayacağı bilgisini verdi” dedi.

Dursun kampanyanın üçüncü gün itibarıyla toplanan miktarın 162 bin Euro’ya ulaştığını da ifade ederek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

“RESTORANIMI SATMAK İSTEDİM KİMSE ALMIYOR”

Arkadaşlarının tavsiyesi ile bir kampanya süreci başlattıklarını kaydeden Dursun, restoranını satışa koyduğunu birçok iş insanı ile görüşmeler yapmasına rağmen vicdanen kimsenin restoranı satın almak istemediğini belirtti.

Tedavi için istenilen miktarın kendisinde ve ailesinde olmadığını dile getiren Dursun, “Kampanyaya çok sıcak bakmadım ilk başta. Restoranımı satmak istedim, süreç belli olduğu için vicdanen kimse almak istemedi” dedi. Kampanyanın başlamasında destek olan herkese çok teşekkür ettiğini belirten Mehmet Dursun, “Kampanyanın çok ciddi bir geri dönüşü oldu. Çok etkisi oldu. Yola çıktık, kendimi iyi hissediyorum, günün sonunda tek hedefim başarmak kitle büyüyor bende zamanla yarışıyorum. Dünyayı iyilik kurtaracak, hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

