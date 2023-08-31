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“Kitapların arkasındayım”

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“Eğitimde laiklik” tartışmalarıyla ilgili konuşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Kitapların arkasındayım” dedi

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“Kitapların arkasındayım”
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İlkokul 2’nci ve 4’üncü sınıf çocuklara okutulacak ders kitaplarında, kitap yazarlarının onayı olmadan değişikliğe gidilerek dini sembollerin öne çıkarılmasının ardından başlayan “eğitimde laiklik” tartışmalarıyla ilgili konuşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Kitapların arkasındayım” dedi.
Laik eğitim için örgütlenme kararı alan ve yarın sabah Eğitim Bakanlığı önünde eylem düzenleyecek velilerle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, “Bir bardak suda fırtına koparılıyor” ifadelerini kullandı.
Kitapların, Kıbrıs’ın kuzeyindeki “Talim Terbiye Kurulu” ekiplerinin yanı sıra “Türkiye’den gelen ekiplerce çalışılarak hazırlandığını da itiraf eden Çavuşoğlu, “Kitapların resimleri, tasarımları, eksik görülen tarafları öğrenciye ne daha faydalı olur, bu konularda toparlama yaptılar” dedi.
“Kitaplarda çok kültürlülüğü öğretebilmek adına bir düzenleme yapıldı” diyen Çavuşoğlu, “Bu kitaplar, pedagojik olarak uygun kitaplar. Biz kitabımızın arkasındayız” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, kitapta Filistin ve Hindistan’dan örnekler verildiğini belirterek, “Avrupa şehirlerinden örnekler verilse sorun olmayacaktı. Bu toplum Türk’tür, Müslümandır” iddiasında bulundu.
 
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