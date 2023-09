Kitap Gerginliği Tırmandı

Öğretmen ve veliler, ilkokul çocuklarına okutulacak ders kitaplarında, kitap yazarlarının onayı olmadan değişikliğe gidilerek dini sembollerin öne çıkarılmasına tepki amacıyla Eğitim Bakanlığı’nı protesto etti

Bazı ders kitaplarında yapılan düzenlemeye karşı çıkan "Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi" velileri, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.“Laik eğitim hakkına yapılan saldırılara ‘dur’ demek için” düzenlendiği belirtilen ve bazı siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde, “İnancıma dokunma”, “Laik demokratik eğitimden vazgeçmeyeceğiz” pankartları açıldı, “Nazım istifa” sloganları atıldı.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eylem sırasında bakanlık önüne çıktı. Eylemcileri dinleyen ve açıklama yapmak isteyen Çavuşoğlu ile öğretmen sendikaları arasında sözlü tartışma yaşandı. Sendikalar, sloganlarla Çavuşoğlu’nun açıklama yapmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine Çavuşoğlu, veliler ile konuştu, taleplerini dinledi.Hareket adına eylemde açıklama yapan Melek Arabacıoğlu, kitapların değiştirilmesi, tam gün eğitime geçilmesi ile ilgili eleştirilerde bulundu, hiç bir düzenleme yapılmadan tam gün eğitime geçilemeyeceğini söyledi.Tek bir inanç üzerinden basılan kitapları asla kabul etmediklerini ifade eden Arabacıoğlu, uzmanların sesine kulak verilmesi çağrısı yaptı, çocukları okula din temelli eğitim için göndermediklerini, inanç özgürlüğünü savunduklarını kaydetti.Dinin yerinin okullar olmadığını ifade eden ve bu konuda bakanlığa eleştirilerde bulunan Arabacıoğlu, bu gibi girişimlerin halkın huzurunun bozulmasına sebep olduğunu söyledi, halkın hafife alınmamasını istedi.Hareket olarak hiçbir yere bağlı olmadıklarını ifade eden Arabacıoğlu, ilim ve bilimden ayrılmayan müfredat programı hazırlanmasını istedi, eylemin, veliler olarak ilk uyarısı olduğunu söyledi.KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, Kıbrıs Türk halkı olarak geriye, geçmişe dönmeyeceklerini, laik düzeni sürdüreceklerini söyledi. Maviş, öğretmenlerin gittiği her yere laikliği taşıdığını belirtti, Milli Eğitim Bakanı’nı eleştirdi.Kitapların değiştirilmesini eleştiren ve bakanlık ile bakana yönelik suçlamalarda bulunan Maviş, Kıbrıs Türk halkının kimsenin yaşamına, eğitimine karışmadığını kaydetti.Kitaplarda yapılan değişikliklerin kabul edilebilir olmadığını ifade eden Maviş, öğretmenin bu kitap değişikliğinin karşısında olduğunu söyledi.Konuşması sırasında “Nazım istifa” sloganlarının atılan Maviş, kitaplar geri alınmazsa öğretmenin ne yapacağını iyi bildiğini söyledi.KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na yönelik eleştiri ve suçlamalarda bulundu.Eylem, eğitim sendikalarının, mücadelesinin her alanda devam edeceğini ifade ederek, kitapların değiştirilmesi girişimlerini, toplum mühendisliği ile yapılan çalışmaları iyi bildiklerini belirtti, buna izin vermeyeceklerini söyledi.Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, eylemcilerin yanına giderek açıklama yapmak istedi ancak eylemciler slogan atmaya devam etti. Sendikacılarla sözlü gerginlik yaşayan Çavuşoğlu, “Öğretmen arkadaşlarımızın tavrını uygun görmedik” dediMilli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Nazım istifa” sloganları altıldığı sırada eylemcilerin yanına gitti ve açıklama yapmak istedi. Ancak eylemciler slogan atmaya devam etti ve Çavuşoğlu’nun açıklama yapmasını engellemeye çalıştı.Nazım Çavuşoğlu da, bunu eleştirdi ve bu şekilde nasıl anlaşılabileceğini sordu. Atatürkçülüğünü ve laikliğini kimsenin sorgulayamayacağını ifade eden Çavuşoğlu, eleştirileri dinlediğini, ancak öğretmenlerin bu şekilde yaklaşımının doğru olmadığını söyledi.Maksadını aşan sözlere rağmen ayrıştırma ötekileştirme yapmadan laik eğitime devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, her türlü fikre de saygı içinde olacaklarını kaydetti.“Öğretmen arkadaşlarımızın tavrını uygun görmedik” diyen Çavuşoğlu, sendikayı eleştirdi.Açıklamasını protestolara rağmen sürdüren Çavuşoğlu, bazı sendikacılarla sözlü gerginlik yaşadı.Sendikaların istediği açıklamayı yaptığını ancak kendisinin açıklama yapmasına izin vermediğini belirten Çavuşoğlu, velilerle de konuştu.Bakanlıkta, bakanlık yetkilileriyle birlikte velilerle görüşmesini sürdüren Çavuşoğlu’nun, görüşme sonrası basına açıklama yapması bekleniyor.