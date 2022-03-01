Kişmir’in davası süresiz ertelendi



Gazeteci, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir’e tebliğ edilen ceza davası dün görüşülmedi.

Bu Memleket Bizim Platformu, 2 yıl önce yazdığı ve politik içerikli olduğunu belirttiği bir yazısından ötürü teminata bağlanmak talebiyle mahkeme huzuruna çıkarılacak Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’e, genelde ise basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmak için eylem yaptı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basına açıklama yapan Ali Kişmir, Cuma günü polis ve avukatı Hasan Esendağlı’nın kendisini arayarak, teminat davasının geri çekildiğini ancak ileriki günlerde yapılabileceğini ilettiğini söyledi.

Kişmir, konuyla ilgili kendisinin de belirsizlikte kaldığını ifade ederek, gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Avukat Hasan Esendağlı da, ceza davasının poliste Kişmir’e tebliğ edildiğini, işlemin başlatıldığını, Başsavcılık tarafından davanın dosyaladığını anlattı.

Kişmir’in dün, yargılama sürecinde hazır bulunmasını sağlamak amacıyla çıkarılacağı teminat duruşmasından vazgeçildiğini ifade eden Esendağlı, bu duruşmanın, tutukluluk, yurt dışına çıkış yasağı, maddi teminat veya kefil kefaleti, yani bir takım özgürlüklerinin mahrum bırakılmasını içerdiğini anlattı.

Esendağlı, teminat duruşmasından dün vazgeçildiğini, yapılmadığını ifade etti.

Öte yandan Basın-Sen ve Bu Memleket Bizim Platformu’nun çağrısıyla mahkemeler önünde Ali Kişmir’e destek eylemi ve basın açıklaması da yapıldı.

Eylemde ilk sözü alan gazeteci, Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan, Kişmir’e bir buçuk yıl önce yazdığı bir yazıdan dolayı dava dosyalandığını belirterek, Okan Dağlı’nın ise Türkiye’ye alınmadığını hatırlattı.

“Mahkemeye, yargıya adalete güveniyoruz” diyen Soyalan, davanın dün görüşülmediğini ama ileriki süreçte görüşülebileceğine işaret ederek, birlikte mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Ardından Basın-Sen Yönetim Kurulu üyesi Pınar Barut, hazırlanan basın açıklamasını okudu. Barut, Kişmir’e kalemini kullandığı için, aydın Okan Dağlı’ya da özgürlükleri, barışı savunduğu için baskı uygulandığını söyledi.

Değerler ve özgürlükleri savunmak için bugün burada olduklarını ifade eden Barut, Türkiye’nin KKTC’ye yönelik baskılar uyguladığı savundu, yerel siyasetçileri iş birlikçi olmakla suçladı.

Türkiye’de gazetecilere yönelik yapıldığını savunduğu baskıların KKTC’de de yapmaya çalışıldığını ifade eden Barut, aydın tüm kesimlerin birlikte mücadele etmesinin önemine işaret etti.

“Yargılanmak istenen Ali Kişmir değil, tüm muhalefet bileşenleridir” diyen Barut, “Biz insan haklarının kusursuz şekilde uygulandığı, hukuk devleti ilkesinden taviz verilmediği topraklarda yaşamak istiyoruz. Temel hak ve özgürlüklerimize kadar uzanan uygulamaları reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli de, dava tehdidinin sadece Kişmir’e değil, bağımsız medya kuruluşlarına yönelik olduğunu, baskılara, engellemelere karşı, ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu Memleket Bizim Platformu adına konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise, Kişmir’in barış, bağımsızlık, özgürlük, Rum-Türk kardeşliğini savunan biri olduğunu söyledi.

Kişmir’e şu anda baskı yapıldığını iddia eden Elcil, Türkiye’nin KKTC’deki baskılarını eleştirdi, iktidarı iş birliği yapmakla suçladı.

“Sınırları koruyamayan GKK’nın gündem değiştirmek için bu baskıyı yaptığını” ileri süren Elcil, ülkede barış istemenin suç olmaya başladığını belirtti, aydınların, Türkiye’ye alınmadığını anımsattı.





