Kişmir'e 10 yıl hapis istemiyle dava

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir hakkında bir buçuk yıl önce yazdığı köşe yazısı nedeniyle dava açıldı. Kişmir, 10 yıl hapsinin istendiğini vurguladı



Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'e bir buçuk yıl önce yazdığı “Beyaz Ev” başlıklı bir köşe yazısı nedeniyle dava okundu.

Kişmir sosyal medyadan yaptığı açıklamada 10 yıl hapsinin istendiğini duyurdu.

Yapılan bir şikayet üzerine dün polise çağrıldığını ve durumun kendisine bildirildiğini söyleyen Kişmir, Pazartesi ilk duruşmanın yapılacağını açıkladı. Kişmir şunları söyledi: “Polis yaklaşık iki yıl önce yazdığım bir yazıdan dolayı bugün beni arayarak merkeze çağırdı. Yazıyla ilgili bir şikayet olduğunu ve Başsavcılığın da şikayeti değerlendirerek dava okunmasına karar verdiğini söyledi. 10 yıla kadar hapis cezası ihtimali var. Pazartesi avukatım Hasan Esendağlı ile teminat duruşmasına çıkacağız ve teminata da karşı çıkacağız. Esas tablo ilk duruşmadan sonra belli olacak”.

Öte yandan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-sen) Başkanı Ali Kişmir’in avukatlığını üstlendiğini açıklayarak, 10 yıl hapis öngörülen bu tip Ceza davalarının, çağ dışı ve baskıcı rejimler tarafından, insanların susmasını sağlamak için silah olarak kullandığını söyledi

Esendağlı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, yazdığı bir yazıdan dolayı Kişmir’e Güvenlik Kuvvetleri’nin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği iddiası ile Polis tarafından dava okunduğunu belirtti.

Esendağlı, “Askeri Suç ve Cezalar Yasası‘nın 26. maddesine göre bu suça 10 yıla kadar hapislik cezası öngörülüyor. Olmasından endişe ettiğimiz her şeyi hızlı bir şekilde karşımızda bulduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Düşünce, fikir, söz ve yazılardan dolayı insanların Ceza Davaları ile soruşturulması çağ dışı ve baskıcı rejimlerin uygulamasıdır” dedi.

Bu tip ceza işlemlerinin, insanların susmasını, konuşmaktan yazmaktan çekinmesini sağlamak için silah olarak kullandığını vurgulayan Esendağlı, “Bizi bu noktaya getirmelerine karşı direnmekten başka çaremiz yoktur” ifadelerini kullandı.

Esendağlı, “Aksi takdirde bu topraklar üzerinde alacak nefes bulamayacağız. Bu davalara karşı Baro’nun tavrını soracak olan olursa, Ali Kismir’in savunmasını bizzat benim üstlendiğimin bilinmesini isterim” dedi.

GAZETECİLER BİRLİĞİ’NDEN TEPKİ

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği de, gazeteci Ali Kişmir’e yazdığı bir makaleden dolayı hapislik istemiyle dava açılmasına tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu yatığı yazılı açıklamada, hükümet, siyasi partiler ve milletvekillerine hitaben yayınladığı deklarasyonun üzerinden 1-2 saat geçmeden orada aktarılan endişelerin hayat bulmaya başladığını belirterek, bundan duyduğu rahatsızlığa dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyesi, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in bir buçuk yıl önce kaleme aldığı makalesine bugün Askeri Suç Yasası kapsamında 10 yıla kadar hapislik istemiyle dava açılmasına tepki gösteren Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, bu davayı düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına karşı tehdit olarak gördüğünü dile getirdi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından gazetecilere yönelik ceza davaları açılmasını kabul edilemez bulduğunu vurguladı.

Birlik açıklamasında, bugün kamuoyu ile paylaşılan deklarasyonda talep edildiği gibi, gazetecilere ceza davası açılmasına gerekçe gösterilen Ceza Yasası’ndaki “müfsit yayınlar” başlığı kapsamında yasal değişikliğin yapılması beklentisini yineledi.

Farklı düşünceleri ifade etmenin gazetecilik mesleğinin temelini oluşturduğuna dikkat çeken Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, çok sesliliğin Kıbrıs Türk demokrasisi için de olmazsa olmazlardan biri olduğu vurguladı.



