banner583
banner590
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
7 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
14 0
 
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
25 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
23 0
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
70 0
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
112 0
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
129 0
banner529
banner570

Kısmi sokağa çıkma yasağı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

banner476

Kısmi sokağa çıkma yasağı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
banner601

Bakanlar Kurulu’nun dün akşam aldığı ve ülkede bu akşamdan itibaren 25 Ocak’a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında geceleri kısmi sokağa çıkma yasağı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan karar aynen şöyle:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası'nın 2'nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, aşağıda öngörülen koşullara bağlı olarak 17 Ocak 2021 tarihi itibariyle gece saat 22.00'dan itibaren 25 Ocak 2021 sabah saat 05.00'a kadar olmak üzere gece saat 22.00'dan sabah saat 05:00'a kadar aşağıda öngörülen istisnai koşullara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eder.

Bulaşıcı Hatalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları , kaymakamlıklar v.b) dışında kalan kişiler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. 2. Bu Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi'ne uymayanlar hak.kında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır”

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.