Kısa devre, kül etti

Lefkoşa’da Marmara bölgesindeki bir evde elektrik sistemindeki kısa devre sonucu çıkan yangında mutfak dolapları, koltuklar, pencereler, yatak ve şilte, komedin ile birçok mutfak eşyası kül oldu

Lefkoşa’da bir evde dün sabah 08.00 sıralarında yangın meydana geldi, yangında ikametgahta bulunan bazı eşyalar zarar gördü.

Marmara bölgesinde bulunan 27. Sokak üzerindeki ikametgahın bahçesinde yer alan yardımcı evde muhtemelen elektrik sistemindeki kısa devre sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda, ikametgahta bulunan mutfak dolapları, koltuklar, pencereler, yatak ve şilte, komedin ile muhtelif mutfak eşyaları yanarak zarar gördü.

