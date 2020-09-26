"Kış zor geçecek"

Ülkemizin değerli doktorlarından emekli Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, bugün yaptığı paylaşımla son günlerdeki gelişmeleri değerlendirdi. Dizdarlı yaptığı paylaşımında alınan son tedbirler ve ülkeye girişlerin kısıtlanmasıyla salgın olayının kontrol altına alındığını, aşı konusunda da güzel gelişmeler olduğunu ancak önümüzdeki kışa aylarının zor geçeceğini dile getirerek gerekçelerini paylaştı.

Dr. Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

"Ülkeye girişlerin sınırlı sayıda ve kontrolü yapılması, sağlık ekiplerinin başarısı sayesinde vaka sayımız giderek azalıyor. Evet, test sayımız azalmış olsa da bu yadsınamaz bir gerçektir. Zira dışarıdan gelen sayısı azalınca test sayısının da azalması normaldir.

Ülkeye girişlerin kontrollü olması gerektiğini ve mücadelenin ancak böyle sürdürülebileceğini defalarca anlattık. Maalesef anlattık ama anlamaları için sağlık servislerinin alarm vermesi gerekti. Tedavi altına alınan hasta sayısı 300 leri bulunca akılları başlarına geldi. On günlük bir denetimli giriş sağlamakla tedavi gören hasta sayısı tekrar iki haneli rakamlara düştü. Bunun tek rakamlara hatta tekrar sıfıra düşmesi için bir on güne daha ihtiyaç var. Tabi sonrasında da 1 temmuz benzeri açılım yapmamakta fayda var.

Bu arada iyi haberler de var . Aşı olayı hız kazandı. Beş ülke adeta yarışıyor. Açıkçası ben Rus aşısına güvenmeye başladım. Dünya sağlık örgütü de Rus aşısını değerli bulduğunu ilan etti. Kendi ülkelerinde herkese rutin yapmaya başladılar. Ayrıca dış ülkelerden bir milyar dört yüz bin doz sipariş aldılar.

Çin aşısı ise içinde Türkiye’nin de bulunduğu beş ayrı ülkede üçüncü faz denemelere girdi. Gönüllüler üzerinde çalışılıyor.

Bizim yetkililerinde uyanık olup, bunu olsun Türkiye’den beklemeden şimdiden belli miktarda aşı siparişi vermeleri gerektiğini düşünüyorum.

İyi haberler kadar kötü haberler de var.

Biliyorsunuz biz Covid-19 ile geçen yıl Mart ikinci yarısında tanışmıştık. İlk bahar ve sonrasında yaz aylarının gelmesi büyük şanstı. Zira bu aylarda açık havadaydık. Virüsün bulaşma şansı daha azdı. Ama şimdi işimiz zor. Zira önümüz kış. Havalar soğuyunca daha ziyade kapalı ortamlarda buluşup toplanacağız. Dolayısıyla bu da bulaşma riskini artıracaktır. Bu nedenle çok daha dikkatli olmalıyız. Kış aylarında sosyal mesafeye daha çok dikkat etmeliyiz. Bu dönemde bir de sınırlar 1 Temmuz’da ki gibi açılırsa hasta sayımızın son sürat artacağını, bu kez yoğun bakım hastalarımızın sayısının katlanacağını, Tanrı korusun ölüm dahi olabileceğini unutmamalıyız.

Ve tabi grip aşısı. Şu anda ülkede olması gereken aşı hâlâ gelmedi. Bu da Türkiye üzerinden bekleniyor. Tabi insanlar çare arıyor ve Güney Kıbrıs’tan fahiş fiyatlarla temin edilmeye çalışılıyor. Yetkililerin çok vakit kaybetmeden grip aşılarını getirmesi elzemdir.

Dikkat edersek sağlıklı günler uzak değildir."