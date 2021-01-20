banner583
banner590
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
10 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
23 0
 
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
33 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
28 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
26 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
17 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
37 0
banner529
banner570

Kış aylarının en soğuk günü yaşanıyor

banner476

Kış aylarının en soğuk günü yaşanıyor
banner601

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün sonbahar ve kış aylarının en soğuk günün yaşadığını söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Buran, bugün sıcaklığın iç kesimlerde 9.5 derece dolaylarında olduğuna işaret ederek, sonbahar ve kış aylarının en soğuk günün yaşandığını söyledi.

Dün hava sıcaklığının iç kesimlerde 10, sahillerde ise 12 derece dolayların da olduğunu belirten Buran, bugün ise iç kesimlerde 9.5, sahillerde ise sıcaklığın 11 derece dolaylarında olduğunu kaydetti.

İleriki 3 gün içinde sabah saatlerinde don görüleceğini, ancak günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların tedricen artmasının beklendiğini ifade eden Buran, yağışlı havanın bölgeyi terk ettiğini, ayın 26’sına kadar da herhangi bir yağış beklentisi bulunmadığını belirtti.

Buran, fırtına ve rüzgarın da etkisini yitirdiğini, yarından itibaren kuzey ve doğudan orta şiddette rüzgar beklendiğini sözlerine ekledi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.