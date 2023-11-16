Kırmızıda geçen alkollü sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde önceki akşam saat 23.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
20 yaşındaki Mustafa Kırar, 201 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NB 266 plakalı kamyonetle batıya doğru seyrettiği sırada Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağına geldiğinde, kırmızı ışığa uymayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada karşıdan gelip tarafında yeşil ışık yandığı için sağa Kemal Aksay Caddesi'ne dönüşe geçen 41 yaşındaki Şükrü Metin yönetimindeki TMR 798 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.
Kazada yaralanan Kırar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.