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Kırmızıda geçen alkollü sürücü kazaya neden oldu

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Lefkoşa’da alkollü içki tesiri altında olan 20 yaşındaki sürücü, Alpet ışıklarında kırmızı ışığa uymayıp yoluna devam etmesi sonucu kamyonetle çarpıştı

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Kırmızıda geçen alkollü sürücü kazaya neden oldu
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Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde önceki akşam saat 23.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
20 yaşındaki Mustafa Kırar, 201 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NB 266 plakalı kamyonetle batıya doğru seyrettiği sırada Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağına geldiğinde, kırmızı ışığa uymayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada karşıdan gelip tarafında yeşil ışık yandığı için sağa Kemal Aksay Caddesi'ne dönüşe geçen 41 yaşındaki Şükrü Metin yönetimindeki TMR 798 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.
Kazada yaralanan Kırar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
 
 
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